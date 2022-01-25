Публицист Мармазов о возможных сценариях для Зеленского: «Последний гвоздь в крышку рояля»

Публицист Руслан Мармазов в очередной авторской колонке для ФАН в жанре политического памфлета рассуждает о возможных будущих сценариях для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского после окончания его каденции.

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Последний гвоздь в крышку рояля. Колонка Руслана Мармазова о перспективах Зеленского

А ведь Владимиру Зеленскому пора собираться на покой. Ну как на покой… Во всяком случае, из большой политики пора вострить лыжи. Набылся, наруководился даже больше, чем надо. Во всяком случае, для человека, занесенного в эту сферу невероятным стечением обстоятельств и расстановкой геополитических звезд, которая случается раз в вечность.

Пора! И дело тут, конечно, не в Петре Порошенко, который бравирует перед массовкой своих сторонников фразочками, мол, самый момент «прихлопнуть крышку рояля», намекая на знаменитый комический номер Зеленского с «игрой без рук». Это «кондитер всея Украины» просто завидует — он-то так не умеет. К тому же не ему рояльными крышками политики стучать, сколько бы он ни хорохорился.

Ощущение есть такое — в воздухе что-то витает, прямо намекающее, что украинскому феномену лицедея на троне скоро наступит конец. А если он исхитрится увернуться от смертоносных обломков собственной карьеры, то молодец. Обратная ситуация, когда не молодец, а нечто совсем иное, в формате Хуссейна и даже Каддафи, вполне реалистична. Но сейчас не об этом.

Давайте пофантазируем, а что ждет Зеленского после относительно позитивной, если случится, концовки его политической карьеры? Куда ему бежать и чем заниматься в свои совсем не старые еще годы? Вариантов, чтобы вы понимали, не так и мало.

Возвращение в «95 квартал». Это был бы трюк, конечно. Первый гастрольный тур прошел бы с нечеловеческим успехом, при аншлагах. Разумеется, если останется, где гастролировать. Зеленский станет еще зажигательнее шутить, стосковавшись по пыльным подмосткам и смешливой публике. Еще отчаяннее молотить чем попадя по рояльным клавишам. Безжалостно жечь паяльником сатиры политиков… Кстати, случаи, когда актер становился президентом страны, бывали и до Зеленского. А вот чтобы государственный лидер вернулся в ремесло комика — это был бы уникальный случай. Жаль, что шансы на него невелики.

Кадр из сериала «Сваты 7» /

А можно ведь самому по сцене и не скакать. На продюсировании сосредоточиться, например. На кино, которое не перестает являться для нас «важнейшим из искусств». Тем более тут у Зеленского база заложена — любо дорого! Украинское ТВ включишь, а оттуда вместе со слюнями дикторов и политиков летит: «Россия — агрессор!» Российское ТВ включишь, а там тысячная серия умиротворенных и жизнерадостных «Сватов». И каждая реплика чудесных российских актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко из этой постановки приносит ощутимую копеечку Зеленскому и дуэту его подельников Шефиров .

и из этой постановки приносит ощутимую копеечку Зеленскому и дуэту его подельников . Кстати, можно сконцентрироваться на кинематографическом «Слуге народа». Тоже ведь колоссальный фильм. Да, без оскаров и венецианских львов, зато больше нет ни одной ленты мирового кино, которая с таким блеском привела бы исполнителя главной роли на президентский пост. Первое время наивный электорат судорожно сравнивал действия Зеленского и Голобородько, впадая в шок, что между ними не так уж много общего — физиономия разве… А вообразите интерес к продолжению «Слуги народа» пост-президентского уже периода. Первые минут 15 точно смотрелись бы на одном дыхании…

Правда, вышесказанные проекты на теперешней Украине воплощать в жизнь крайне тяжело. Зеленский, паче чаяний, оказался большим националистом, чем иной патентованный националист — русский язык в стране доведен до крайнего бедствия. А продукция у фирм Зеленского все больше русскоязычная, пусть и с пикантными вкраплениями суржика. Чтобы промышлять в полной мере «Сватами», Украина будущего должна существенно измениться, по сравнению с Украиной настоящего, или такая страна должна вовсе уступить место чему-то более вменяемому. Или со всеми этими наработками Зеленскому придется бежать в Россию. Считаете, нереальный вариант? Сегодня так и кажется. Но в жизни случаются еще и не такие кренделя. Чуть ниже скажем и об этом.

Корпоративы — вот же золотое дно. Зеленский с компанией на этом деле в былые времена серьезные деньги поднимал. Но теперь гонорары за подобные выступления могут быть просто великанские. Афишу представьте: «Соло на рояле — личный друг Макрона, гламурный собеседник Меркель, завсегдатай подсобок Белого дома Владимир Зеленский». Буржуи в очереди стоять будут, чтобы зазвать на свадьбы и юбилеи, а особенно на торжественные даты промышленных гигантов. Престижно увидеть эквилибр в исполнении пусть и нелепого, но все же президента конкретной страны, нанесенной даже на школьные контурные карты.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Мемуары — тоже вариант. Скромный, но вариант. Хотя, сдается, воспоминания Зеленского-актера были бы интереснее, чем хроники Зеленского-президента. Зато проект легко воплощается в жизнь. Надиктовал тезисы, и пусть коллектив авторов обрабатывает. Своими писателями «95 квартал» всегда заслуженно славился.

Говорят, некоторые экс-президенты коротают досуг после сложения полномочий и легализуют свои доходы, путешествуя по топовым вузам с лекциями. В этом смысле — целина непаханая! Причем у Зеленского перед коллегами есть существенное преимущество. Он может толкать свои лекции в стиле «СТЭМ-КВН». Представить в таком амплуа Меркель сложно, Трампа — попроще, но он излишне масштабен и пафосен… А Зеленский — то, что доктор прописал для бесшабашной студенческой аудитории.

— попроще, но он излишне масштабен и пафосен… А Зеленский — то, что доктор прописал для бесшабашной студенческой аудитории. Впрочем, все, о чем мы до сего момента толковали, для экс-президента — мелковато все же. Так, баловство одно, особенно в сравнении со вселенскими задачами, которые руководителю страны приходилось решать в ходе своей каденции. Ну что это, спрашивается, такое — скромный концертный номер с роялем, даже если тебе доводилось ставить рекорд по продолжительности новогоднего обращения к народу или выворачивать мозг, выдумывая объяснение вскрывшейся частной поездке в Оман. Другое дело — плавно перевести свое президентство на более высокий, неподвластный простому человеческому разуму уровень. Стать «елбасы» украинского пошиба, например. Надструктурным вождем нации, чем худо? Думаете, у Зеленского не получится? Я тоже так думаю. «Не дадите елбасу, я вам хату разнесу», — не тот у Зеленского запас прочности, чтобы так дерзко права качать.

Хотя сам-то он считает, что сделал для страны много и что народ его если не обожает, то, во всяком случае, крепко почитает. Собственно говоря, коммунальные счета, всякие там квартплаты Зеленского не слишком напрягают. Его жена (видели, небось?) полагает, что на Украине скумбрия идет по 8 гривен за килограмм. Стало быть, связь с почвой семейство действующего президента чувствует слабо. Народ, уж простите за громкое слово, но именно что народ, а не электорат или публику эти вещи раздражают. Равно как и привычка Зеленского назначать на «хлебные» должности исключительно друзей (чем это от кумовства времен Ющенко отличается?) и ни с кем не договариваться, но беспощадно давить оппонентов на политической арене. Данные обстоятельства создают целую армию желающих потрогать Зеленского «пассатижами народного гнева» за «выдающийся талант» лицедея, как только для этого придет время. То есть, вероятно, очень скоро. А это значит, самый момент прокладывать маршруты для несуетного отступления из страны. Куда только?

отличается?) и ни с кем не договариваться, но беспощадно давить оппонентов на политической арене. Данные обстоятельства создают целую армию желающих потрогать Зеленского «пассатижами народного гнева» за «выдающийся талант» лицедея, как только для этого придет время. То есть, вероятно, очень скоро. А это значит, самый момент прокладывать маршруты для несуетного отступления из страны. Куда только? Судя по тому, как Зеленский буром прет на Россию, не только хамя ее руководству и народу, но и в первую очередь создавая объективные сложности для Украины, он получил железобетонные гарантии от «работодателей», что его в крайнем случае непременно вывезут. Не в штабном вагоне, как в 1918 году гетмана Скоропадского , так хотя бы на шасси самолета с западными дипломатами и их домашними питомцами, как недавно было в Афганистане. Судя по всему, Зеленский верит.

, так хотя бы на шасси самолета с западными дипломатами и их домашними питомцами, как недавно было в Афганистане. Судя по всему, Зеленский верит. Может в Италию переберется? Там у него жилье. Было, во всяком случае. Помнится, мелькали информашки, что продаст он эту усадьбу, чтобы не раздражать народ. Продал или нет? Собственно, не суть важно уже. Мог и продать. Та недвижимость была неплохим уровнем для украинского шоумена. Президент Украины, почему-то так кажется, уже мог «наколядовать» на что-то поинтереснее.

Тогда Лондон! Здесь у Зеленского солидное жилье в престижном районе, через парк буквально от дорогущей квартиры Рината Ахметова . К тому же, если верить умеренным конспирологам, американцы охладели к Украине и от имени коллективного Запада ее теперь британцы курируют. Все сходится.

. К тому же, если верить умеренным конспирологам, американцы охладели к Украине и от имени коллективного Запада ее теперь британцы курируют. Все сходится. Впрочем, дело, разумеется, не в наличии у Зеленского недвижимости там или сям, а в желании страны приютить у себя проблемного (а в этом сомнений нет) переселенца. И тут безупречным выглядит вариант с Израилем. По этой линии у действующего пока еще президента Украины все в порядке. А из Тель-Авива выдачи нет. К тому же Израиль, коли такое случится, приютит у себя не голодранца какого-то, а вполне состоятельного господина, с репутацией даже. Другое дело — с какой, тут все еще в процессе формирования оценок.

Федеральное агентство новостей /

США? Чего-то думается, что вряд ли. Американцы неохотно «складируют» у себя отработанный, по их версии, материал. Михаил Саакашвили , казалось бы, уж на что верой и правдой служил, а сидит сейчас не на пляже в Майами, а на нарах в Грузии. Правда, это совсем особый случай.

, казалось бы, уж на что верой и правдой служил, а сидит сейчас не на пляже в Майами, а на нарах в Грузии. Правда, это совсем особый случай. Да! А чего бы не как Саакашвили? Не в том смысле, что непременно в тюрьму, хотя она и вероятна. Но сейчас о другой опции. Опыт на президентском посту накоплен, так ведь? Можно смело возглавить область в какой-нибудь молодой демократии. Бендерский уезд в Молдавии, чем худо? Впрочем, Зеленский не Саакашвили. Это последний маниакально хочет власти, потому и сидит. Зеленский — артист, политический романтик в особой циничной форме…

Вариант укрыться в России — совершенно, казалось бы, сегодня фантастический — упомянут чуть выше неслучайно. Как хотите, а мы живем в эпоху невероятных политических катаклизмов и гуманитарных метаморфоз, во времена, когда форточек Овертона открыто столько, что сложно уберечься от сквозняков. К тому же Россия добра и снисходительна. И к врагам даже. Потом — кто сегодня выглядит врагом, завтра может оказаться кем-то совершенно иным. Не так, чтобы прямо другом, но все-таки… А вдруг Зеленский своими неуклюжими действиями создает России такой простор для маневра, о котором еще недавно и мечтать не приходилось? Нет, наверняка я не знаю, говорю же: «А вдруг?» Плюс ко всему его «Сваты» в России очень популярны, идут безостановочно, в любой момент телевизор включай и убеждайся в правоте моих слов. Еще он редактором в КВН у Александра Маслякова работать сможет. Все же, как ни крути, среди заметных персон, взращенных «Клубом веселых и находчивых», президентом страны пока только один стал. Своего рода показатель, да.

Но! С чем у Владимира Зеленского точно не будет проблем, так это с костюмом. Причем независимо от того, бежать ему придется или, наоборот, по схронам прятаться. Это Керенского уже больше 100 лет позорят, что сбежал в женском платье. Да и того же упомянутого сегодня Павла Скоропадского изрядно высмеяли за век — дескать, не просто позорно ретировался, так еще переодевшись в немецкий мундир.

Зеленский будет смотреться гармонично в чем угодно, хоть в хуторской косынке, хоть в мундире Наполеона из костюмерной популярного фильма с участием будущего тогда еще президента Украины. Случается такое — все к лицу!