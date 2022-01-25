Создатель «Дома-2» Комиссаров запускает два новых проекта про животных

Москва, 25 января. Продюсер Валерий Комиссаров 18 лет назад создал телешоу «Дом-2», теперь он запускает новые проекты про животных.

Создатель скандального телешоу с 1 февраля открывает «Первый кошачий» и «Первый собачий» на просторах интернета. Видео и передачи с непрерывной сеткой вещания появятся на YouTube, TikTok и всех стриминговых платформах.

«Это не звериный «Дом-2». Может быть похоже лишь тогда, когда кто-то начнет грызться друг с другом. Но прямые включения будут: стримы, кошачьи и собачьи сериалы», — рассказал Комиссаров kp.ru.

По его словам, программа будет иметь высокие рейтинги, а большая часть проекта — посвящена благотворительности. Продюсер отметил, что общество определяется по отношению к детям, старикам и животным, что является классическим определением гуманизма.

Ранее стало известно, что бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Григоренко, который строил отношения с Аленой Ашмариной, стал кочевником. Молодой человек ночует в переходах на картонке и живет на подаяния.