Компания Fazer предупредила о вероятном повышении цен на хлеб в России

Москва, 25 января. Цены на хлебобулочные изделия могут подняться из-за увеличения себестоимости производства. Об этом, как сообщает РБК, предупредили представители Fazer Group в России.

Компания направила обращение к контрагентам о том, что не сможет гарантировать выполнения заказов по действовавшим ранее ценам. Однако давать более точную оценку грядущего подорожания отказалась, чтобы не провоцировать ажиотажный спрос.

«Конкретные процены будущих повышений цен мы публично освещать не планируем, чтобы не оказывать никакого влияния на рынок», — прокомментировал ситуацию представитель Fazer.

Российские власти ранее рассчитывали сдержать повышение стоимости хлеба через введение повышенных пошлин на экспорт пшеницы. Это решение было принято на фоне устойчивого роста мировых цен на зерно.