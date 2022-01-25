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Британский премьер Джонсон: НАТО не отправит войска на Украину даже при эскалации конфликта

Армия
Британский премьер Джонсон: НАТО не отправит войска на Украину даже при эскалации конфликта
flickr.com  /  U.S. Department of State

Лондон, 25 января. Североатлантический альянс вряд ли решится отправлять вооруженный контингент на Украину даже в случае эскалации напряженности, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Выступая на заседании парламента, он напомнил, что Украина не является членом НАТО. Это означает, что, несмотря на призывы о необходимости активной поддержки Киева, у Альянса в этом вопросе нет обязательств.

«Я знаю, что эмоционально многие разделяют это мнение. Конечно, инстинктивно многие призвали бы к активной физической поддержке Украины в форме войск НАТО, но я должен сказать, что я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. Украина не является членом НАТО», — заявил премьер.

Ранее отправлять на Украину войска отказалась Хорватия. Как передает «Царьград», глава республики Зоран Миланович пообещал отозвать подразделения хорватской армии из состава сил НАТО в случае конфликта на Украине.

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украина нато джонсон британия
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