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Актриса Людмила Цветкова заявила об изменах Александра Градского молодой жене

Шоу-бизнес
Актриса Людмила Цветкова заявила об изменах Александра Градского молодой жене
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 25 января. Советская артистка Людмила Цветкова призналась, что брак композитора Александра Градского и избранницы Марины Коташенко был далек от идиллии. По словам звезды, музыкант не был верен супруге.

Марина Коташенко и Александр Градский считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, однако официально оформили брак лишь незадолго до смерти композитора. Актриса Людмила Цветкова призналась в программе «Ты не поверишь», что артист не хранил верность возлюбленной, несмотря на их отношения.

«Они жили прекрасно вместе, и он ее любил, у него были и другие женщины, но она это терпела», — поделилась артистка в разговоре с журналистами НТВ.

Цветкова также высказалась о наследстве композитора. По словам артистки, Градский не оставил завещания, потому что ожидал «драки» между родственниками. Звезда задалась вопросом, почему композитор не предотвратил конфликт, но затем предположила, что он мог хотеть ссоры наследников.

Внушительная часть наследства Градского пропала в ходе ограбления его вдовы. По словам Коташенко, из ее дома украли 100 млн рублей. На этом фоне адвокат Сергей Узденский отметил, что брак Градского с молодой избранницей могут признать недействительным, ведь он был заключен незадолго до смерти композитора.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Людмила Цветкова заявила об изменах Александра Градского молодой жене
градский коташенко цветкова
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