Лукашенко сообщил о раздражении западных стран успехами Белоруссии

Минск, 25 января. Достижения Белоруссии всегда вызывали раздражение у стран Запада и провоцировали их представителей на неадекватные действия в сторону Минска. Так считает президент республики Александр Лукашенко.

Своим мнением на этот счет Лукашенко поделился на совещании с представителями Национальной академии наук 25 января.

«Так сложилось исторически: наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Они всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси действия», — заявил белорусский лидер.

Глава республики обратил внимание, что Белоруссия может похвастаться множеством достижений. По мнению президента, это происходит несмотря на санкции, пандемию коронавирусной инфекции, напряжение на границах государства и политический шантаж.

Ранее Александр Лукашенко высказался относительно западных санкций. Президент заявил, что ответ республиканского правительства будет четким и принципиальным, а контрсанкции примут «без волокиты» и «по-военному».

Также Лукашенко сообщил, что республика не собирается начинать военных действий. Белорусский лидер лишь занимается выстраиванием безопасности Союзного государства. Тем самым президент предостерег Запад от любых попыток нападения на республику. Об этом сообщает Национальная служба новостей.