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Россия и ЦАР укрепят сотрудничество в сфере образования

Весь мир
Россия и ЦАР укрепят сотрудничество в сфере образования
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 25 января. Министр высшего образования Центральноафриканской Республики Жан-Лоран Сысса-Магале и его коллега Мукадас Нура подписали соглашение о сотрудничестве в учебном секторе с ООО «Русский дом», сообщает Le Patriote Dechaine.

«Главной целью является развитие и укрепление сотрудничества между властями Банги и Москвы в области науки, инноваций и образования, а также осуществление совместной деятельности, основанной на взаимоуважении и равенстве сторон. Следует отметить, что «Русский дом» выступает партнером правительства ЦАР в сфере популяризации русского языка.

Народ не упускает возможности изучить новую дисциплину, так как в 21 веке знание нескольких языков открывает для человека большие возможности и является явным преимуществом. Прочим партнерам ЦАР следует последовать примеру россиян», — написано в материале.

Ранее лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера передал оборудование и спецтехнику для общественных работ в Национальное управление по материальному обеспечению. Торжественная церемония вручения состоялась на территории ведомства, находящейся в восьмом квартале Банги.

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