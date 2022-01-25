Россия и ЦАР укрепят сотрудничество в сфере образования

Банги, 25 января. Министр высшего образования Центральноафриканской Республики Жан-Лоран Сысса-Магале и его коллега Мукадас Нура подписали соглашение о сотрудничестве в учебном секторе с ООО «Русский дом», сообщает Le Patriote Dechaine.

«Главной целью является развитие и укрепление сотрудничества между властями Банги и Москвы в области науки, инноваций и образования, а также осуществление совместной деятельности, основанной на взаимоуважении и равенстве сторон. Следует отметить, что «Русский дом» выступает партнером правительства ЦАР в сфере популяризации русского языка.

Народ не упускает возможности изучить новую дисциплину, так как в 21 веке знание нескольких языков открывает для человека большие возможности и является явным преимуществом. Прочим партнерам ЦАР следует последовать примеру россиян», — написано в материале.