Житель Миасса получил 11 лет колонии за посылку с наркотиками из Америки

Миасс, 26 января. Городской суд Миасса вынес приговор в отношении 43-летнего жителя города, он признан виновным в незаконном перемещении наркотического вещества в крупном размере через таможенную границу.

Следствие установило: в сентябре 2020 года миассец вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из США, который выслал ему по почте 35 грамм наркотического вещества, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры изданию «Губерния — Южный Урал».

Суд приговорил жителя Миасса к лишению свободы на 11 лет в колонии строгого режима.

Ранее ФАН рассказывал об изъятии крупной партии наркотиков полицейскими Подмосковья. Во время досмотра транспортного средства они обнаружили почти полтонны запрещенных веществ.