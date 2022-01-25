Станислав Ткаченко: Россия вернула фактор силы в мировую экономику

Президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко связывает падение мировых биржевых индексов с полемикой о возможном военном конфликте на Украине. Но в большей степени финансовые колебания, по его мнению, выражают реакцию игроков на возвращение Россией в сферу международных и экономических отношений фактора силы.

«Безусловно, те скачки или падения биржевых индексов связаны с угрозой обострения ситуации в Европе. Мы вступаем в новый мир, в котором факторы, определяющие динамику ситуации на рынке, связаны с фундаментальными свойствами государства, например с силой», — заявил Станислав Ткаченко.

После распада социалистического блока и крушения СССР, по словам эксперта, фактор силы как один из элементов экономической реальности ушел в прошлое, и развитие мировой экономики стали определять процессы скорее связанные с виртуальным миром, такие как инфляция, завышением цен на рынке недвижимости или сырья и другие. Усилиями России, отметил экономист, фактор силы вернулся в международные отношения, разрушив монополию США на контроль за развитием мировой экономики. По мнению эксперта, паника на мировых финансовых рынках скоро закончится.

«Пройдет период турбулентности, игроки учтут этот фактор, и через несколько месяцев или недель появится новый фундамент, который приведет к росту экономики», — отметил Станислав Ткаченко.

Экономист не считает, что падение фондового рынка может привести к серьезному ухудшению ситуации в экономике США. По его словам, при любых колебаниях на рынках США в любом случае оказываются в позиции выгодоприобретателя, точнее, два их сектора экономики: финансовый, базирующийся на долларе, и военно-промышленный.

«Если в мире происходит что-нибудь плохое, инвестор убегает в американский доллар. Это такая естественная реакция, потому что до сегодняшнего дня считалось, что США не могут проиграть, исчезнуть как субъект хозяйственных и международных отношений. Для людей, государств, корпораций доллар является последним доводом: когда они думают, где спасти свои сбережения, они уходят в американский доллар. Поэтому считается, что для США любые плохие новости в мире хороши, пессимистически настроенные эксперты даже говорят о том, что, наверное, когда у доллара ситуация будет плохая, США могут устроить Третью мировую войну, чтобы в этой ситуации поддержать доллар. Это такая экстремальная точка зрения, но по сути правильная. И как раз вторым выгодополучателем в США являются производители вооружений», — пояснил Станислав Ткаченко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Этим, по его словам, объясняются санкции США, налагаемые на российскую высокотехнологичную сферу: наши американские партнеры хотят обеспечить себе мировое лидерство на рынке вооружений, чтобы удержать лидерство в сфере экономики.

«После 2014 года США, которые никогда по-джентельменски не вели себя на рынке вооружений, специально реализуют меры экономических санкций против России, чтобы воспрепятствовать сохранению российского экспорта вооружений в мире. Поэтому если в промежутке с 2002-го по 2015 год российский экспорт вооружений в среднем рос на 1 миллиард долларов в год, и, находясь во второй десятке стран-экспортеров, мы вернули себе второе место, как это было во времена СССР, то сейчас рост экспорта вооружений России прекратился. В абсолютных цифрах мы сейчас даже меньше экспортируем, чем в прежние годы, но в любом случае 15 миллиардов долларов — это существенная гарантия присутствия нас на рынке», — отметил Станислав Ткаченко.

В настоящее время США, по словам экономиста, занимают 37% рынка вооружений, Россия — 20%, далее с большим отрывом идут Китай, Великобритания, Франция и Германия.

Вместе с тем экономист отмечает негативные последствия финансовых колебаний в США конкретно для Демократической партии. Этим, по его словам, объясняется грубая реакция президента Джо Байдена на вопрос журналиста Fox News о высоких темпах инфляции.

«Безусловно, это плохая новость для Байдена и администрации демократов. Это самый высокий уровень инфляции с середины 1970-х годов, которые для всех американцев были ужасом: огромная безработица, очереди за бензином, невозможность открыть бизнес и прогоравшие сотни тысяч компаний ежегодно. Поэтому опять получить такую инфляцию — это удар для правящей партии демократов. Через полгода в США выборы, и, по всем прогнозам, партия демократов их проигрывает», — пояснил Станислав Ткаченко.

Экономика России в существующих условиях, по мнению эксперта, чувствует себя уверенно, и никакие адские санкции, которыми грозят нам заокеанские партнеры, ей не страшны.

«Из-за наложенных санкций, которые, по замыслам США, должны были разорвать в клочья экономику России, ее рост, по оценкам экспертов, замедлился примерно на 0,5 –1% в год в течение восьми лет. Да, мы заплатили свою цену за эти санкции, но тот факт, что в прошлом году рост российской экономики составил почти 5% в год, говорит о том, что мы уже переболели этим санкционным заболеванием», — отметил Станислав Ткаченко.

От дальнейшего усиления санкций, по его словам, больше пострадают западные экономики.