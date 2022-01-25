Группа риска: США раскритиковали за поставки оружия странам Ближнего Востока

Вашингтон, 25 января. Некоторые страны Ближнего Востока, приобретающие американское оружие, вошли в «группу риска» из-за коррумпированности, политической нестабильности и обвинений в нарушениях прав человека. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, опубликованного Институтом Катона (Cato Institute).

Вашингтонский аналитический центр в своем отчете за 2021 год пришел к выводу, что Саудовская Аравия, Ирак и Турция имеют наибольший риск использования оружия для подрыва социальной стабильности и прав человека, получая при этом миллионы долларов от продажи оружия из США.

«Продолжая продавать оружие крайне уязвимым государствам и странам с авторитарными правительствами, США способствуют росту уровня насилия и угнетения во всем мире. Предоставление оружия правительствам, которые плохо обращаются со своим народом, увеличивает власть государства за счет его граждан, позволяя им реагировать насилием на беспорядки и политические вызовы», — говорится в отчете.

"Though this sort of risk assessment is by no means exact science, the 'Arms Sales Risk Index' can help policymakers consider the risks more rigorously and make better decisions about which nations should receive US weapons." -- @trevor_thrall & @jbcohen92 https://t.co/6IAYEQ34ZN — Cato Foreign Policy (@CatoFP) January 25, 2022

Исследовательская группа использовала ряд факторов (уровень коррупции в стране, нестабильность, обращение с гражданами и степень конфликтов) для определения последствий, связанных с торговлей оружием различным странам. Государства были ранжированы по шкале от одного до 100, причем, чем выше страна в списке, тем больше уровень риска.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия заняла в этом рейтинге 71 позицию, закупив американского оружия на сумму 26,9 миллиарда долларов с 2009 по 2020 годы. Несмотря на сообщения о нарушениях в области прав человека и утверждения о внесудебных казнях, королевство приобрело наибольшее количество военной техники именно у Вашингтона.

Во времена президентства Дональда Трампа Эр-Рияд закупил у США новейшие противоракетные комплексы THAAD, фрегаты, самолеты, гаубицы и многое другое. Администрация действующего американского лидера Джо Байдена приостановила продажу оружия королевству, чтобы пересмотреть договоры о поставках высокоточных боеприпасов. Действующий президент также объявил о прекращении поддержки наступательных операций коалиции во главе с Саудовской Аравией в войне в Йемене.

The Pentagon is removing the Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) system, from Saudi Arabia, and jet fighter squadrons that were assigned to the Middle East are being reducedhttps://t.co/fiwlUoGYEw — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 19, 2021

Однако с тех пор администрация продолжала потворствовать продажам оружия Эр-Рияду и другим союзникам на Ближнем Востоке, несмотря на опасения, что военная техника может быть использована в нарушение прав человека.

Институт Катона раскритиковал Байдена за неспособность изменить подход к индустрии вооружений, который был сформирован при администрации Трампа. Как отмечает аналитический центр, при демократах продолжилась политика сокращения контроля Конгресса за продажей боевой техники, что противоречит ранее заявленным целям действующей администрации поставить права человека в центр внешней политики.

«На сегодняшний день администрация Байдена продолжает политику администрации Трампа, которая увеличивает риски от продажи оружия в целом», — говорится в докладе Института Катона.

Saudi Arabia, Iraq, Egypt, Sudan, and Turkey had the highest risk of arms being used to undermine social stability and human rights, while receiving millions of dollars in weapons sales from the US



https://t.co/8eJCDaXES8 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 25, 2022

Ирак и Турция

Ирак, страдающий от коррупции и насилия после вторжения 2003 года, занял 89-е место в индексе Института Катона и получил от США оружия на сумму около 10,5 миллиарда долларов. В совместных мероприятий по борьбе с «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) американцы активно продавали Багдаду разведывательные дроны, танки, вертолеты и даже истребители F-16.

Что касается Турции, то здесь сотрудничество двух стран в оборонном секторе не выглядит столь однозначным. Поставки военной техники из Соединенных Штатов в период с 2016 по 2020 годы сократились на 81% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Таким образом, в списке крупнейших покупателей американской оборонной продукции Турция опустилась с 3-й строчки на 19-ю.

Drones have become the face of Turkey’s growing national defense industry, but this success has come at a price, as Turkey has drawn international criticism over its drone export policies.@iacoskun explains how Turkey can strengthen its policy: https://t.co/hv7AfLc19v pic.twitter.com/sylG0hToo0 — Carnegie Endowment (@CarnegieEndow) January 24, 2022

Одним из основных факторов сокращения объема импорта стал отказ США от поставок самолетов F-35 в республику в 2019 году после того, как Анкара приобрела российские системы ПВО С-400. Из-за сделки с Москвой в отношении оборонной промышленности Турции были введены санкции, которые действуют до сих пор.

Кроме того, Анкара активно увеличивает внутреннее производство вооружений, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта. Однако Турция не собирается разрывать «оборонные контакты» со Штатами, тем более что республика заплатила за F-35 1,4 миллиарда долларов. Сейчас ближневосточное государство рассчитывает получить истребители F-16V.

1 Организация запрещена на территории РФ.