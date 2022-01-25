Представитель России выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение-2022»

Турин, 25 января. Россия выступит во второй части первого полуфинала на Евровидении-2022 в Италии. Об этом стало известно после проведения жеребьевки будущего музыкального конкурса.

Порядковый номер выступающего будет определен, когда станут известны все песни конкурсантов. Отмечается, что об этом сообщат не ранее апреля.

Такая система жеребьевки появилась в 2013 году, когда организаторы решили сделать шоу более яркими и интересными. Ранее представители конкурса вытягивали порядковый номер со странами участницами. Так в программе шоу могли идти подряд несколько лирических композиций. Сейчас продюсера проекта могут чередовать музыкальные стили.

Ранее организаторы песенного конкурса «Евровидение» опубликовали в официальном Instagram-аккаунте логотип и слоган мероприятия. Конкурс в этом году состоится на территории Италии.