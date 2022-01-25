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Матч баскетболисток «Самары» перенесен из-за COVID-19
Общество
Матч баскетболисток «Самары» перенесен из-за COVID-19
pixabay.com  / 

Самара, 25 января. Пресс-служба самарской баскетбольной команды объявила о переносе на неопределенную дату матча с командой «Ника» из Сыктывкара.

Как пояснили в пресс-службе самарского клуба, матч баскетбольной российской премьер-лиги с сыктывкарской «Никой», который был намечен на 30 января в «МТЛ Арене», не состоится, так как у нескольких баскетболисток обеих команд выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. По согласованию клубов и РФБ матч переносится на более поздний срок, сообщает СОВА.

Ранее ФАН сообщал об отмене проведения финала Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке. Причиной отмены стало ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

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матч отмена коронавирус
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