Мирные жители покидают Хасаку на фоне столкновений курдских боевиков и террористов ИГ

Дамаск, 25 января. Жители города Хасака на северо-востоке Сирии массово покидают район из-за продолжающихся шестой день боев между боевиками курдских «Сирийских демократических сил» при поддержке ВС США и террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Как сообщается, уже более 3 500 семей бросили свои дома, опасаясь попасть под удары американских ВВС, которые те наносят прямо в черте города. Накануне бомбардировке подверглась территория местного университета, где удерживали позиции боевики, в результате были разрушены учебный корпус и расположенная рядом парковочная площадка. Также авиаудары активно наносятся и по тюрьме «Ас-Сынаа», где все еще находятся ее захваченные в плен сотрудники.

Protests reported against #YPG in villages of Al Hina Al Sharqiah in the #Shadadi #Hasakah, protesters demand the #SDF to negotiate with ISIS/IS to release the prisoners,As #ISIS set a deadline until this evening to negotiate.#ISIS will execute prisoners if negotiation fail pic.twitter.com/WMt2s5PPoY — Zeitung (@Himat75) January 24, 2022

Ряд местных жителей, вероятно, родственники заложников, вышли на акцию протеста, потребовав от американских и курдских сил согласиться на предложенные террористами переговоры. Боевики заявили, что если контакт не будет установлен до вечера, то они начнут казнить пленных.

Семьи беженцев в настоящее время активно переходят на территории, подконтрольные официальному правительству Сирии, так как власти приказали армии организовать коридоры безопасности и принимать пострадавших. Прибывающих размещают в трех лагерях для перемещенных лиц, однако из-за большого наплыва людей в Дамаске дали указания развернуть два дополнительных временных лагеря.

По сообщениям из социальных сетей, за сегодняшний день в Хасаке уничтожено около 20 боевиков. В районе Гвейран ликвидированы 5 террористов-смертников, забаррикадировавшихся в домах гражданских. На юге города у реки Аль-Хабур нейтрализованы еще 3 сторонника «Исламского государства», которые планировали атаку на оцепление вокруг тюрьмы. Также в районе Аз-Зухур ликвидировали 9 боевиков ИГ, в том числе — двоих смертников.

Накануне курдские отряды под прикрытием американской бронетехники пошли на штурм тюрьмы, однако на данный момент смогли освободить лишь девять корпусов, где содержались преступники. «Сирийские демократические силы» объяснили медленное продвижение тем, что террористы в качестве живого щита используют несовершеннолетних, которые по различным обвинениям содержались в той же тюрьме.

Сегодня СДС заявили об освобождении как минимум девяти заложников, а также о сдаче в плен 250 террористов. Таким образом, общее число сложивших оружие с начала боев в Хасаке превысило 550 человек. По данным из открытых источников, в перестрелках курды потеряли около 40 бойцов, уничтожив при этом более 100 экстремистов. Всего же на территории тюрьмы размещались более трех тысяч арестантов, поэтому вполне вероятно, что бои в Хасаке могут затянуться надолго.

Большая часть заключенных попала в «Ас-Сынаа» из-за своей причастности к незаконным вооруженным формированиям, чем и воспользовались боевики ИГ. Террористы внезапно атаковали объект, пополнив свои ряды за счет освобожденных преступников. СДС, не ожидавшие подобной ситуации, не смогли своевременно дать отпор и сдержать бегство части экстремистов за пределы города.

1 Организация запрещена на территории РФ.