Globe and Mail: Канада рекомендует семьям дипломатов на Украине покинуть страну

Оттава, 25 января. Официальная Оттава призвала семьи сотрудников дипмиссии на Украине вернуться в родную страну, сообщила местная ежедневная газета Globe and Mail.

По информации журналистов, соответсвующая рекомендация была сделана на фоне возможной эскалации ситуации, связанной с предполагаемым «вторжением» российской регулярной армии на территорию Украины. Вместе с тем издание отметило, что официальное заявление по этому поводу МИД страны планирует сделать позже во вторник.

Ранее стало известно, что аналогичное решение приняла Германия. В Киеве отметили, что с пониманием относятся к этому шагу, а также выразили благодарность странам, которые не стали совершать преждевременных действий.