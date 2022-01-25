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Globe and Mail: Канада рекомендует семьям дипломатов на Украине покинуть страну

Политика
Globe and Mail: Канада рекомендует семьям дипломатов на Украине покинуть страну
pixabay.com  /  DEZALB

Оттава, 25 января. Официальная Оттава призвала семьи сотрудников дипмиссии на Украине вернуться в родную страну, сообщила местная ежедневная газета Globe and Mail.

По информации журналистов, соответсвующая рекомендация была сделана на фоне возможной эскалации ситуации, связанной с предполагаемым «вторжением» российской регулярной армии на территорию Украины. Вместе с тем издание отметило, что официальное заявление по этому поводу МИД страны планирует сделать позже во вторник.

Ранее стало известно, что аналогичное решение приняла Германия. В Киеве отметили, что с пониманием относятся к этому шагу, а также выразили благодарность странам, которые не стали совершать преждевременных действий.

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