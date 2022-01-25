Житель Екатеринбурга на «Жигулях» побил мировой рекорд по дрифту

Екатеринбург, 25 января. Спортсмен Евгений Новокшонов установил новый мировой рекорд по продолжительности заезда в управляемом заносе. Он преодолел более 420 километров, находясь в дрифте 17 часов и 34 минуты. Заезд транслировался в прямом эфире на платформе YouTube.

Россиянин побил мировой рекорд на трассе, проложенной по озеру Калды. Она расположена в 62 километрах от Челябинска. Отмечается, что спортсмен управлял автомобилем «ВАЗ-2106», также известном как «Жигули». При этом для того, чтобы побить мировой рекорд, машину пришлось немного доработать, оборудовав ее бочкой с бензонасосом и дополнительным освещением, необходимым для движения в ночное время суток.

Отмечается, что спортсмен из Екатеринбурга находился в дрифте в два раза дольше, чем предыдущие рекордсмены — команда немецкого производителя автомобилей BMW. Они продержались чуть больше восьми часов, сообщает информационное агентство URA.RU.

Жители Белгорода ранее установили мировой рекорд по приготовлению вареников. В рамках юбилейного «Фестиваля вареников» они приготовили 60 031 штуку всего за восемь часов. Кроме того, мероприятие в Белгороде стало самым массовым фестивалем, посвященным вареникам.