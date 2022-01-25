Бред собачий: Ширвиндта возмутили слова Поргиной о причинах его ухода из театра

Москва, 25 января. Народный артист РСФСР, режиссер и педагог Александр Ширвиндт опроверг слова вдовы Караченцова Людмилы Поргиной о том, что он ушел с поста художественного руководителя из-за невозможности работы с дирекцией Московского академического театра сатиры. Свою позицию Александр Ширвиндт озвучил с беседе с ФАН.

«Никакого отношения Людмила Поргина не имеет ни к театру, ни ко мне. Я ушел по собственному желанию. И никаких проблем у меня там не было. Я не знаю, откуда Поргина вообще взяла информацию о конфликтах с дирекцией. Это же бред собачий. Зачем ей все это, непонятно», — заявил народный артист РСФСР.

Накануне Людмила Поргина рассказала о причинах ухода Александра Ширвиндта из Театра сатиры. По ее версии, актер был недоволен работой дирекции и не мог найти с ней общий язык.