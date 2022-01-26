Повышенная волатильность рубля наблюдается на фоне сложной внешнеполитической ситуации

Как рынок отреагировал на сообщения о приведении войск НАТО в боевую готовность и эвакуацию членов семей послов США и Великобритании из Украины, рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть

В понедельник, 24 января, цены на нефть колебались в сторону снижения, хотя торги закрылись с небольшим отыгрышем: стоимость барреля поднялась с 85 до 87 долларов. В целом фон для нефтяных котировок остается позитивным из-за продолжающегося дефицита и стабильного спроса, отмечают аналитики.

«Страны сейчас постепенно снимают антикоронавирусные ограничения, тем самым стимулируя потребление топлива и рост спроса на нефтепродукты. Также на пользу рынку идет неопределенность ситуации вокруг Украины и России. Нагнетание обстановки по этому вопросу усиливает опасения участников рынка, что в случае конфронтации будут введены антироссийские санкции, которые только подстегнут дефицит нефти. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке тоже поддерживает цены на нефть», — прокомментировала аналитики.

По словам специалистов, единственным негативным фактором является недовольство президента США Джо Байдена высокой стоимостью черного золота. Это скажется на ходе заседания ФРС. По прогнозам аналитиков, монетарная политика США станет более жесткой. Повышение ставок может негативно сказаться на рискованных активах и на нефти соответственно. Пока же актуальным диапазоном для нефти остаются 85–90 долларов за баррель марки Brent.

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Золото

По словам аналитиков, золото уже четвертую сессию продолжает торговаться в диапазоне 1830–1844 долларов за тройскую унцию. До заседания ФРС США значительных изменений ждать не стоит, даже несмотря на растущий доллар, предрекают они.

«По индексу DXY доллар растет: на данный момент он достиг 96,2 пункта. Вслед за этим скорректировалась доходность десятилетних американских гособлигаций, они достигли 1,79%. Но золото крепко держится благодаря высокой инфляции и риску обострения ситуации между Россией и Украиной. Золото стало главным «убежищем» от обеих этих угроз», — объяснили специалисты.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

Национальная валюта России в понедельник, 24 января, по словам аналитиков, попала под очень серьезное давление: доллар вырос с отметки 77 до уровня 79,5 рубля за доллар. На данный момент курс — 78 рублей за доллар.

«На рубль оказали давление сообщения о том, что НАТО приводит войска в боевую готовность из-за ожидаемой «агрессии» со стороны нашей страны, поэтому корабли и авиация Альянса отправляются к границам России. Несмотря на заверения РФ в том, что никаких действий в отношении Украины не планируется, Америка, Британия и Австралия начали эвакуацию членов семей своих послов на Украине. Это не могло не сказаться на курсе рубля, поскольку главным для него сейчас остается геополитический фактор», — пояснили аналитики.

По информации специалистов, на этом фоне из российской экономики усилился отток средств нерезидентов страны. Иностранных инвесторов пугает возможная эскалация конфликта. Чтобы сбить панику, Центробанк РФ заявил, что он прекращает покупку валюты в рамках бюджетного правила. Это немного остудило рынок и приостановило падение нацвалюты, актуальным диапазоном для которой стали 75–79 рублей за доллар.