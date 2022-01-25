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Семейная пара из Крыма рассказала, как дважды потеряла жилье из-за пожара

Видео

Пожар всегда становится настоящим горем для его жертв. На долю семейной пары из Ялты выпало пережить весь этот ужас два раза подряд.

Последний рабочий день уходящего года не предвещал беды для Виктории Старцевой и Максима Назарова. Как вдруг женщина получила от 15-летнего сына сообщение: «Мама, здесь пожар».

«30-го декабря 2021 года произошла утечка газа, вследствие чего произошел взрыв. Одна квартира сгорела вообще полностью, вторая частично. Мебель, все остальные вещи не подлежали восстановлению», — вспоминает отец семейства.

Уцелела лишь малая часть имущества Виктории и Максима. Всей семьей они были вынуждены какое-то время пожить в гостинице, в которой работал мужчина. А потом они переехали в новое жилище. Но череда несчастий на этом не закончилась.

«Мы решили подыскать съемное жилье, пока решается вопрос с этим, что нам дальше делать. 6 января мы созвонились с женщиной, которая предоставила нам в аренду квартиру, 7 января мы туда заехали, а 10 января произошел пожар. Там сгорело все тоже», — рассказывает Виктория.

У семьи сохранились только документы. Жилье государство пообещало предоставить только через три года. Моральный ущерб оценили всего в 150 тысяч рублей. Начать жизнь с нуля помогли неравнодушные пользователи Сети.

«Мы просто написали в группу «Пожар 30-го декабря», там разместили видео, что на Киевской тоже пожар. Мы написали, что мы там жили. И все, после этого, как выяснилось, в Интернете про нас начали статьи писать. Люди стали приносить вещи, пайки. Стали на карту перечислять разные суммы, кто сколько мог», — благодарит людей жительница Крыма.

Сейчас дом, в котором проживали пострадавшие, признан аварийным. На данный момент семье приходится жить в квартире, которую предоставил работодатель Виктории.

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Все новости / Видео / Семейная пара из Крыма рассказала, как дважды потеряла жилье из-за пожара
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