Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 18:08
18:06
Политика
«Цифра не космическая»: Кадыров пояснил свои слова о миллиардном содержании Чечни
18:03
Спорт
КХЛ определила два основных варианта окончания регулярного чемпионата
18:03
Весь мир
Группа риска: США раскритиковали за поставки оружия странам Ближнего Востока
18:02
Общество
Исходящий от тела запах ацетона может говорить о развитии сахарного диабета
18:01
Армия
Самолет ВВС Британии выполнил разведывательный полет в небе над Черным морем
18:00
Видео
Музей Победы открыл выставку ко Дню российского студенчества
17:59
Политика
Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум
17:58
Происшествия
ПФР выплатил пенсию инвалиду из Прикамья, ошибочно занесенного в умершие
17:58
Происшествия
Попавшая под электричку Петербург — Калище женщина сбежала с места аварии
17:57
Происшествия
СК просит суд арестовать адвоката Улюкаева по делу о крупном мошенничестве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Египетский экспорт в Ливию вырос на 64,5% за 2021 год

Весь мир
Египетский экспорт в Ливию вырос на 64,5% за 2021 год
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Каир, 25 января. Объем экспорта Египта на ливийский рынок за 2021 год увеличился на 64,5%, сообщило министерство торговли и промышленности североафриканской республики.

Согласно данным ведомства, сумма ввезенной в Ливию продукции достигла 938 миллионов долларов. По итогам 2020-го показатель составил 570 млн.

В заявлении, опубликованном во вторник, говорится, что глава египетского министерства Невин Гамеа встретилась с государственным министром по экономическим вопросам переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Саламой аль-Гувейлем. Стороны обсудили развитие сотрудничества и пути активизации торговых, инвестиционных и промышленных отношений между Каиром и Триполи на следующем этапе.

Аль-Гувейль заявил о стремлении укрепить взаимодействие и перенять успешный опыт Египта, особенно в отношении развития внешней торговли, промышленного и инвестиционного секторов. Он подчеркнул необходимость активизации усилий ПНЕ по реализации всех соглашений, подписанных во время визита премьер-министра АРЕ Мустафы Мадбули в Ливию в апреле 2021 года.

Ранее министерство энергетики и возобновляемых источников энергии африканской республики объявило о намерении увеличить экспорт электроэнергии в соседнее государство. В планах руководства нарастить объем поставок до 2000 МВт.

Министр финансов АРЕ на прошлой неделе заявил о готовности Каира поделиться с Ливией опытом в области автоматизации таможенной системы. Стороны также договорились об усилении механизма обмена информацией по вопросам нарушений на границе.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Египетский экспорт в Ливию вырос на 64,5% за 2021 год
ливия египет
Комментировать