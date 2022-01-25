Египетский экспорт в Ливию вырос на 64,5% за 2021 год

Каир, 25 января. Объем экспорта Египта на ливийский рынок за 2021 год увеличился на 64,5%, сообщило министерство торговли и промышленности североафриканской республики.

Согласно данным ведомства, сумма ввезенной в Ливию продукции достигла 938 миллионов долларов. По итогам 2020-го показатель составил 570 млн.

В заявлении, опубликованном во вторник, говорится, что глава египетского министерства Невин Гамеа встретилась с государственным министром по экономическим вопросам переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Саламой аль-Гувейлем. Стороны обсудили развитие сотрудничества и пути активизации торговых, инвестиционных и промышленных отношений между Каиром и Триполи на следующем этапе.

Аль-Гувейль заявил о стремлении укрепить взаимодействие и перенять успешный опыт Египта, особенно в отношении развития внешней торговли, промышленного и инвестиционного секторов. Он подчеркнул необходимость активизации усилий ПНЕ по реализации всех соглашений, подписанных во время визита премьер-министра АРЕ Мустафы Мадбули в Ливию в апреле 2021 года.

Ранее министерство энергетики и возобновляемых источников энергии африканской республики объявило о намерении увеличить экспорт электроэнергии в соседнее государство. В планах руководства нарастить объем поставок до 2000 МВт.

Министр финансов АРЕ на прошлой неделе заявил о готовности Каира поделиться с Ливией опытом в области автоматизации таможенной системы. Стороны также договорились об усилении механизма обмена информацией по вопросам нарушений на границе.