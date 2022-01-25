Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 19:39
19:36
Общество
Врач Мудар рекомендовал россиянам не паниковать при заражении штаммом «Омикрон»
19:34
Шоу-бизнес
Сын Алексея Булдакова продал однокомнатную квартиру отца в Москве
19:33
Экономика
Объем продаж шампанского в России за 2021 год вырос на 6,9%
19:32
Весь мир
Египетское грузовое судно потерпело крушение в Средиземном море
19:32
Весь мир
Доступ в интернет в Йемене восстановлен после 4-дневного отключения из-за ударов коалиции
19:31
Общество
Внуки — это же не собака: мать Бузовой пока не планирует становиться бабушкой
19:30
Весь мир
Первый черный шериф Вайоминга уволил помощника за «расизм»
19:30
Общество
Байкеры хотят устроить мотошоу в Мордовии
19:29
Весь мир
Ученым из России грозит тюрьма на Шри-Ланке из-за «убитых жуков» и содержимого мусорной корзины
19:25
Общество
Имя Татьяна стало одним из наиболее редких в Москве за последние 20 лет
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президенты Боливии и Чили обсудили будущее двусторонних отношений

  /   Обновлено: 25 января 2022 19:09
Весь мир
Президенты Боливии и Чили обсудили будущее двусторонних отношений
Prt Scr Twitter / @gabrielboric  / 

Сантьяго, 25 января. Президенты Боливии Луис Арсе и Чили Габриэль Борич провели телефонный разговор с целью обсудить развитие двустороннего сотрудничества между странами. Об этом сообщил замминистра связи Боливии Габриэла Алькон.

Лидеры южноамериканских государств подчеркнули свою нацеленность на укрепление отношений и принятия мер по продвижению общей повестки дня.

«Президент Луис Арсе связался с недавно избранным главой Чили. Несомненно, среди обеих стран существует желание совместной работы, координации действий, так как мы являемся братскими государствами, соседями, у нас много актуальных вопросов, которые мы должны затронуть», — заявила Алькон.

Она добавила, что победа Габриэля Борича на недавних выборах является благоприятным сигналом для региона, так как Чили необходимы изменения.

Тема борьбы с COVID-19, доступности медикаментов, медицинского кислорода, вакцин и положение боливийцев в Чили стали центральными вопросами двусторонней повестки дня.

Ранее в ходе интервью BBC новоизбранный президент Чили подчеркнул, что ему не терпится начать работу с другими левыми лидерами Латинской Америки, которые разделяют интересы его правительства, в том числе Луисом Арсе в Боливии и Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Бразилии.

«Надеюсь, что я буду работать вместе с Луисом Арсе в Боливии, Лулой, если он победит на выборах в Бразилии, и Густаво Петро, чье влияние возрастает в Колумбии. Думаю, что это будет интересная ось взаимодействия», — заявил Борич.

35-летний президент отметил, что высоко оценивает деятельность Лулы в Бразилии, однако при этом он не против «узнать лучше» другого экс-главу Фернанду Энрики Кардозу.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президенты Боливии и Чили обсудили будущее двусторонних отношений
боливия чили лула да силва двусторонние отношения луис арсе габриэль борич
Комментировать