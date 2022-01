Президенты Боливии и Чили обсудили будущее двусторонних отношений

Сантьяго, 25 января. Президенты Боливии Луис Арсе и Чили Габриэль Борич провели телефонный разговор с целью обсудить развитие двустороннего сотрудничества между странами. Об этом сообщил замминистра связи Боливии Габриэла Алькон.

Лидеры южноамериканских государств подчеркнули свою нацеленность на укрепление отношений и принятия мер по продвижению общей повестки дня.

Она добавила, что победа Габриэля Борича на недавних выборах является благоприятным сигналом для региона, так как Чили необходимы изменения.

Тема борьбы с COVID-19, доступности медикаментов, медицинского кислорода, вакцин и положение боливийцев в Чили стали центральными вопросами двусторонней повестки дня.

