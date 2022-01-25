Президенты Боливии и Чили обсудили будущее двусторонних отношений

Сантьяго, 25 января. Президенты Боливии Луис Арсе и Чили Габриэль Борич провели телефонный разговор с целью обсудить развитие двустороннего сотрудничества между странами. Об этом сообщил замминистра связи Боливии Габриэла Алькон.

Luis Arce y Gabriel Boric coordinan agenda bilateral https://t.co/nlazBaf5Kd — EL DIARIO DE BOLIVIA (@eldiario_net) January 25, 2022

Лидеры южноамериканских государств подчеркнули свою нацеленность на укрепление отношений и принятия мер по продвижению общей повестки дня.

«Президент Луис Арсе связался с недавно избранным главой Чили. Несомненно, среди обеих стран существует желание совместной работы, координации действий, так как мы являемся братскими государствами, соседями, у нас много актуальных вопросов, которые мы должны затронуть», — заявила Алькон.

Она добавила, что победа Габриэля Борича на недавних выборах является благоприятным сигналом для региона, так как Чили необходимы изменения.

Тема борьбы с COVID-19, доступности медикаментов, медицинского кислорода, вакцин и положение боливийцев в Чили стали центральными вопросами двусторонней повестки дня.

Frase do dia na coluna do Matheus Leitão | Gabriel Boric: “Espero trabalhar ao lado de Luis Arce, na Bolívia, de Lula se ele ganhar as eleições no Brasil, de Gustavo Petro, cuja experiência se consolida na Colômbia. [...]” (via @Mleitaonetto) Leia mais em: https://t.co/TvKH1fpWoV pic.twitter.com/Q5DM25Ikt8 — VEJA (@VEJA) January 24, 2022

Ранее в ходе интервью BBC новоизбранный президент Чили подчеркнул, что ему не терпится начать работу с другими левыми лидерами Латинской Америки, которые разделяют интересы его правительства, в том числе Луисом Арсе в Боливии и Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Бразилии.

«Надеюсь, что я буду работать вместе с Луисом Арсе в Боливии, Лулой, если он победит на выборах в Бразилии, и Густаво Петро, чье влияние возрастает в Колумбии. Думаю, что это будет интересная ось взаимодействия», — заявил Борич.

35-летний президент отметил, что высоко оценивает деятельность Лулы в Бразилии, однако при этом он не против «узнать лучше» другого экс-главу Фернанду Энрики Кардозу.