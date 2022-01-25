Водонаева, Боня, Бузова: самые успешные и богатые «выпускницы» реалити-шоу «Дом-2»

Телепроект «Дом-2» стартовал еще в 2004 году, собрав вокруг себя большое количество как ненавистников, так и фанатов. Пожалуй, не было на российском телевидении второй половины нулевых более обсуждаемого шоу, чем это. С фотографиями самых известных участников выпускали постеры, кружки, дневники и даже школьные тетради. Особенно популярными были женские персонажи «Дома-2», ставшие мечтой большинства школьников России того времени.

Однако по-настоящему крупного успеха довелось добиться немногим из них: всего три теледивы через почти 16 лет сохранили и преумножили свою популярность, став настоящими иконами отечественного шоу-бизнеса.

vk.com / Алена Водонаева

3 место: Алена Водонаева

На телепроекте прославилась как обладательница одного из самых восхитительных бюстов, а также длинных ног и твердого характера. Все в ней выдавало ту самую «бабу», которая «и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет». Очевидно, именно это и позволило ей обрести медийное будущее вне рамок «Дома-2»: Водонаева стала ведущей таких популярных шоу, как «Спокойной ночи, мужики», «Каникулы в Мексике — 2», «Горячая автомойка» и «Пара нормальных». На сегодняшний день у нее есть свой блог в Instagram с более чем двумя миллионами подписчиков.

instagram.com / @victoriabonya

2 место: Виктория Боня

Изящная и роскошная Виктория Боня сделала шикарную карьеру после ухода с проекта «Дом-2», став одной из икон российского телевидения. Она вела такие шоу, как «Cosmopolitan. Видеоверсия» на канале «ТНТ» (2007–2011 годы), признанной в 2009-м лучшей светской программой года, «LOVE Машина» на канале «MTV Россия», «NEW Каникулы в Мексике — 2» и многие другие. Однако самым большим успехом Бони можно по праву назвать отношения с Алексом, сыном миллиардера из Монако Майкла Смерфита. В отношениях она пробыла семь лет и родила дочь Анджелину Летицию.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

1 место: Ольга Бузова

Бесспорный лидер данного топа успешнейших «выпускниц» реалити-шоу. С первого года существования телепроекта она стала его лицом одновременно с ведущей Ксенией Собчак. После ухода с проекта первое время, как и многие другие ее коллеги, вела всевозможные шоу, однако поистине всенародную популярность ей принесла карьера певицы. По состоянию на начало 2022 года Ольга Бузова является одним из самых богатых представителей российского шоу-бизнеса.