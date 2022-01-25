Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 21:10
21:07
Общество
Врач из Калининграда рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после прививки
21:05
Шоу-бизнес
Алена Апина похвасталась фигурой после пластической операции
21:01
Экономика
Экс-нардеп Килинкаров предупредил о крахе экономики Украины из-за ожидания войны
21:01
Экономика
Объем выданных россиянам потребкредитов вырос на треть в 2021 году
20:59
Экономика
Bloomberg: Европа потеряет больше США при эскалации напряженности с Россией
20:57
Шоу-бизнес
Актер Депардье застрял в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
20:56
Спорт
«Ростов» сделал заявление на фоне слухов об уходе Арутюнянца
20:55
Шоу-бизнес
Дима Билан пристыдил психолога Филатову за разбор его интервью Собчак
20:54
Политика
Читатели Breitbart поймали США на вмешательстве в дела Украины для сокрытия госдолга
20:52
Политика
Постпред КНР при ООН Цзюнь пожелал исполнения резолюции об олимпийском перемирии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Водонаева, Боня, Бузова: самые успешные и богатые «выпускницы» реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес
Водонаева, Боня, Бузова: самые успешные и богатые «выпускницы» реалити-шоу «Дом-2»
dom2.ru  / 

Телепроект «Дом-2» стартовал еще в 2004 году, собрав вокруг себя большое количество как ненавистников, так и фанатов. Пожалуй, не было на российском телевидении второй половины нулевых более обсуждаемого шоу, чем это. С фотографиями самых известных участников выпускали постеры, кружки, дневники и даже школьные тетради. Особенно популярными были женские персонажи «Дома-2», ставшие мечтой большинства школьников России того времени.

Однако по-настоящему крупного успеха довелось добиться немногим из них: всего три теледивы через почти 16 лет сохранили и преумножили свою популярность, став настоящими иконами отечественного шоу-бизнеса.

Водонаева, Боня. Бузова: самые успешные и богатые «выпускницы» «Дома-2»
vk.com / Алена Водонаева

3 место: Алена Водонаева

На телепроекте прославилась как обладательница одного из самых восхитительных бюстов, а также длинных ног и твердого характера. Все в ней выдавало ту самую «бабу», которая «и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет». Очевидно, именно это и позволило ей обрести медийное будущее вне рамок «Дома-2»: Водонаева стала ведущей таких популярных шоу, как «Спокойной ночи, мужики», «Каникулы в Мексике — 2», «Горячая автомойка» и «Пара нормальных». На сегодняшний день у нее есть свой блог в Instagram с более чем двумя миллионами подписчиков.

Водонаева, Боня. Бузова: самые успешные и богатые «выпускницы» «Дома-2»
instagram.com / @victoriabonya

2 место: Виктория Боня

Изящная и роскошная Виктория Боня сделала шикарную карьеру после ухода с проекта «Дом-2», став одной из икон российского телевидения. Она вела такие шоу, как «Cosmopolitan. Видеоверсия» на канале «ТНТ» (2007–2011 годы), признанной в 2009-м лучшей светской программой года, «LOVE Машина» на канале «MTV Россия», «NEW Каникулы в Мексике — 2» и многие другие. Однако самым большим успехом Бони можно по праву назвать отношения с Алексом, сыном миллиардера из Монако Майкла Смерфита. В отношениях она пробыла семь лет и родила дочь Анджелину Летицию.

Водонаева, Боня. Бузова: самые успешные и богатые «выпускницы» «Дома-2»
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

1 место: Ольга Бузова

Бесспорный лидер данного топа успешнейших «выпускниц» реалити-шоу. С первого года существования телепроекта она стала его лицом одновременно с ведущей Ксенией Собчак. После ухода с проекта первое время, как и многие другие ее коллеги, вела всевозможные шоу, однако поистине всенародную популярность ей принесла карьера певицы. По состоянию на начало 2022 года Ольга Бузова является одним из самых богатых представителей российского шоу-бизнеса.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Водонаева, Боня, Бузова: самые успешные и богатые «выпускницы» реалити-шоу «Дом-2»
телевидение бузова шоу-бизнес дом-2 водонаева боня реалити-шоу
Комментировать