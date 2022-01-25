Музей Победы открыл выставку ко Дню российского студенчества

Новая выставка, посвященная жизни и быту советских студентов во времена Великой Отечественной войны, представлена в московском Музее Победы.

Когда началась война, советские студенты отправились фронт защищать Родину. Многие из них так и не вернулись за свои парты. Как проходило обучение в годы разрушительной войны и какие кадры готовили в первую очередь, чтобы усилить обороноспособность страны — об этом и рассказывает выставка, организованная в рамках проекта «Война: день за днем».

«Накануне Великой Отечественной войны в СССР было 817 вузов. В них обучалось свыше 800 тысяч человек. 22 июня 1941 года для учреждений высшего образования, как и для всей страны, начался новый период истории — военный. Многие учащиеся сменили студенческую скамью на солдатскую шинель. Кроме того, перед вузами стояла задача всеми силами помочь фронту, подготовить новое поколение профессионалов, способных внести свой вклад в развитие страны», — отмечает куратор выставки, специалист экспозиционно-выставочного отдела Музея Победы Анна Королева.

Посетители выставки смогут своими глазами увидеть оригиналы документов тех времен. Среди них: методические пособия, выпущенные в 1941-1945 годах, тетради с лабораторными работами, студенческие билеты, зачетки, а также копия газеты «Московский университет» 1944 года — популярное в то время издание МГУ.

«На выставке, которая представлена у нас в Музее Победы, демонстрируется порядка 30-ти уникальных экспонатов того времени. Это студенческие билеты, зачетные книжки, различного рода письменные принадлежности, а также личные вещи, которые принадлежали студентам, которые в годы ВОВ по тем или иным причинам покинули учебу и отправились на фронт», — рассказывает сотрудник Музея Победы, историк, Александр Михайлов.

Большинство экспонатов выставки были принесены сюда их непосредственными владельцами — студентами военного времени. Отдельного внимания посетителей заслуживает уголок «Ночных ведьм», посвященный судьбам студенток МГУ, ставшими настоящим кошмаром для немецких захватчиков, которые и дали им такое прозвище. Девушки освоили навыки авиационного пилотирования и совершали ночные бомбардировочные рейды над позициями врага. Выставка продолжит свою работу до 18 февраля.