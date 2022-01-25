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Командование ВСУ решило перебросить военных в Чернобыль на случай «вторжения России»

Армия
Командование ВСУ решило перебросить военных в Чернобыль на случай «вторжения России»
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 января. Украина перебрасывает подразделения ВСУ в Чернобыльскую зону отчуждения, потому что Россия якобы может попытаться «вторгнуться» в этот район.

Сообщения о передислокации украинских войск появились в некоторых западных изданиях. Отмечается, что Украина решила обезопасить Чернобыльскую зону отчуждения от «вторжения России». Дело в том, что через этот район можно быстрее всего добраться из РФ в украинскую столицу.

Известно, что подразделения ВСУ патрулируют улицы заброшенного города Чернобыль и других населенных пунктов в указанном районе. Военнослужащие хорошо вооружены и имеют при себе дозиметры. Предполагается, что задача бойцов заключается в обнаружении признаков, которые могли бы свидетельствовать о подготовке «вторжения».

Стоит отметить, что Чернобыльская зона отчуждения является не лучшим местом для концентрации военных сил при подготовке к наступлению. Однако украинское командование, по всей видимости, рассматривает самые фантастические сценарии развития событий, поэтому и решило перебросить туда солдат на случай «войны».

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Россия ни на кого не собирается нападать. Некоторые представители самой Украины также говорили, что США и другие страны Запада искусственно нагнетают истерию вокруг этой темы.

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россия всу чернобыль войска
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