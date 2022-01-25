Маму девочки, убитой в Костроме, признали потерпевшей в деле о халатности МВД

Кострома, 25 января. По факту убийства в городе Костроме пятилетней Вероники, которую выкрали два извращенца, было возбуждено два уголовных дела. Одно из них — «халатность» в отношении сотрудников МВД, которые не вели должного надзора за одним из мужчин. Он лишь недавно освободился из заключения, где отбывал срок за распространение детской порнографии.

«Маму девочки признали потерпевшей по уголовному делу о халатности полиции, — рассказал ФАН адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи погибшего ребенка. — Теперь она может подать иск к МВД Костромы и получить нормальную компенсацию. С тех двух людей она вряд ли что-то могла получить. Надо здесь поблагодарить за мужество Кострому — за то, что она признала женщину потерпевшей. То есть они понимают последствия и, видимо, готовы помочь семье».

Ранее ФАН сообщал, что СК возбудил уголовное дело по признакам халатности в действиях сотрудников городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным.