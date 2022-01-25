Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 18:08
18:06
Политика
«Цифра не космическая»: Кадыров пояснил свои слова о миллиардном содержании Чечни
18:03
Спорт
КХЛ определила два основных варианта окончания регулярного чемпионата
18:03
Весь мир
Группа риска: США раскритиковали за поставки оружия странам Ближнего Востока
18:02
Общество
Исходящий от тела запах ацетона может говорить о развитии сахарного диабета
18:01
Армия
Самолет ВВС Британии выполнил разведывательный полет в небе над Черным морем
18:00
Видео
Музей Победы открыл выставку ко Дню российского студенчества
17:59
Политика
Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум
17:58
Происшествия
ПФР выплатил пенсию инвалиду из Прикамья, ошибочно занесенного в умершие
17:58
Происшествия
Попавшая под электричку Петербург — Калище женщина сбежала с места аварии
17:57
Происшествия
СК просит суд арестовать адвоката Улюкаева по делу о крупном мошенничестве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Bild: газ по «Северному потоку — 2» не пойдет в случае обострения ситуации на Украине

Политика
Bild: газ по «Северному потоку — 2» не пойдет в случае обострения ситуации на Украине
Федеральное агентство новостей

Берлин, 25 января. Власти Германии и социал-демократы не готовы отказаться от реализации «Северного потока — 2» в угоду Соединенным Штатам, передает издание Bild.

По словам журналистов, немецкое правительство не станет менять свою позицию по газопроводу в случае обострения ситуации на территории Украины.

В то же время Германия уведомила Соединенные Штаты, что газ по «СП-2» не пойдет в случае эскалации ситуации.

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев ранее заявил, что позиции Москвы и Берлина в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2» в целом схожи. По словам дипломата, любое искусственное торможение запуска российского газопровода едва ли полезно.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Bild: газ по «Северному потоку — 2» не пойдет в случае обострения ситуации на Украине
украина сша германия северный поток
Комментировать