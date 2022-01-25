Bild: газ по «Северному потоку — 2» не пойдет в случае обострения ситуации на Украине

Берлин, 25 января. Власти Германии и социал-демократы не готовы отказаться от реализации «Северного потока — 2» в угоду Соединенным Штатам, передает издание Bild.

По словам журналистов, немецкое правительство не станет менять свою позицию по газопроводу в случае обострения ситуации на территории Украины.

В то же время Германия уведомила Соединенные Штаты, что газ по «СП-2» не пойдет в случае эскалации ситуации.

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев ранее заявил, что позиции Москвы и Берлина в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2» в целом схожи. По словам дипломата, любое искусственное торможение запуска российского газопровода едва ли полезно.