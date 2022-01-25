Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона о местном самоуправлении в России

Москва, 25 января. Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который направлен на формирование одноуровневой системы местного самоуправления в стране.

Уточняется, что проект закона внесли в Госдуму в декабре прошедшего года. Его авторами выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что законопроект, вносящий коррективы в индексацию пенсионных выплат, принят во втором чтении нижней палатой парламента. Уточняется, что средний размер пенсионных выплат после повышения в Российской Федерации составит 18 984 рубля. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании.