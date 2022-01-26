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Пустеющий кошелек заставил украинские верхи перестать играть в непрерывный алармизм

Политика
Пустеющий кошелек заставил украинские верхи перестать играть в непрерывный алармизм
Федеральное агентство новостей  / 

25 января на Украине глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия дал журналистам понять, что нагнетание страстей вокруг якобы стянутых к украинской границе частей ВС РФ яйца выеденного не стоит.

«Мобильные, военные палатки [в приграничье] — полупустые, но на фото со спутника выглядит остерегающе. Наша разведка говорит, что сейчас активной подготовки к нападению нет», — заявил Арахамия.

Таким образом Арахамия стал еще одним представителем украинских постмайданных властей, которого накрыло странное «биполярное расстройство», выраженное в резкой переоценке ситуации на границе Украины с Россией. Еще буквально вчера Арахамия и Ко в унисон с западным СМИ твердили о том, что РФ вот-вот совершит нападение на Незалежную, а уже сегодня украинские политики выдают следующие перлы.

«Такой угрозы [вторжения РФ] не существует. Поэтому я прошу не сеять паники», — заявил Владимир Зеленский, президент Украины.

«Мы не видим каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Это невозможно сделать даже физически. Есть ли передвижения российских войск на их территории? Да, есть, и для нас это не новость. Может быть, это новость для наших иностранных партнеров. Ситуация абсолютно контролируема. Для нас нет ничего нового в том, что сейчас происходит. Поводов для паники на Украине в настоящий момент нет», — сказал Алексей Данилов, глава СНБО Украины.

Почему же внезапно украинская «верхушка» прозрела? Перед тем, как дать ответ на этот вопрос, важно понимать, откуда, фигурально выражаясь, «растут ноги» всей этой информационной истерики вокруг «подготовки российского вторжения на Украину». А «растут» они с Запада.

Нападет Россия на Украину или не нападет? А если не нападет, то когда нападет? А если нападет, то по самый Киев или только по Харьков? Смех-смехом, но обсуждение именно этих вопросов сейчас доминирует в западных СМИ.

Собственно, ничего удивительного в этом нет. Во время продолжения российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Европе Запад старается поднять градус истерии вокруг «неминуемого вторжения» РФ на Незалежную до максимально достижимых высот. Чтобы собственную публику «держать в тонусе», а главное, чтобы продолжать медийный прессинг российской стороны. Мол, глядишь, и русские «прогнутся», сдадут назад, снизят свои требования.

Однако Россия «прогибаться» не торопится. Как, впрочем, и «неминуемо вторгаться» на Украину. Зато учиненная Западом истерия вокруг украинского кризиса неожиданно бумерангом ударила по самой Украине. То, что начались нервные срывы у простых украинцев, это для Киева было еще полбеды. Но вот когда в связи с нервной обстановкой в государстве на Украине значительно усилился отток капиталов за рубеж, потенциальные инвесторы начали в панике шарахаться от Незалежной, украинские суверенные еврооблигации подешевели сразу на 8%, а гривна за январь просела с 27,2 за доллар до 28,3, и это для руководства Украины уже была беда настоящая. Экономика Незалежной, и без того дышащая на ладан, дальнейшего нагнетания военной истерии могла просто не пережить.

По всей видимости, это и заставило украинские верхи вдруг заговорить об отсутствии признаков «подготовки полномасштабного вторжения» на Украину. Пустеющий кошелек оказался для команды «Зе» более чем убедительным доводом «сбавить обороты» и перестать играть в непрерывный алармизм.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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россия украина угроза
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