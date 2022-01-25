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Минпромторг РФ: расчет налога на роскошь для авто могут связать с мощностью двигателя

  /   Обновлено: 25 января 2022 16:57
Экономика
Минпромторг РФ: расчет налога на роскошь для авто могут связать с мощностью двигателя
pixabay.com

Москва, 25 января. Министерство промышленности и торговли совместно с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров налога на роскошь для автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

В частности, стороны обсуждают применение повышающих коэффициентов в зависимости от мощности двигателя машины. При расчете налога могут также учесть и возраст автомобиля.

«Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога», — передает «ФедералПресс» заявление пресс-службы.

В декабре 2021 года профильные ведомства приступили к обсуждению повышения ценовой планки на машины, облагаемые налогом на роскошь. Действующий порог в 3 млн рублей был установлен в 2014 году, но с того момента цены на авто выросли более чем на 80%.

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