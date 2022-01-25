Блогер Полякова подала в суд на юмориста Харламова и Comedy Club за использование ее фото

Москва, 25 января. Иск на миллион рублей к юмористу Гарику Харламову и компании Comedy Club Production поступил в Мещанский районный суд Москвы. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Девушка Анна Полякова ведет свой блог в социальных сетях. Одну из ее фотографий использовали комики во время номера в Comedy Club в 2020 году. Блогер заявила, что не давала согласия на использование снимка и требует возместить за это моральную компенсацию.

«Истец просит обязать ответчиков удалить публикацию с изображением истца, принести публичные извинения, взыскать солидарно компенсацию морального вреда за вторжение в частную жизнь при распространении ее изображения без ее согласия в размере одного миллиона рублей», — рассказала «Вечерней Москве» Котомина.

Полякова заявляла также, что произошедшее ее «душевно ранило». Она отметила, что создатели популярного шоу вторглись в ее личную жизнь и нарушили законные интересы, а также опорочили честь и достоинство, передавал «МК».

Ранее Харламов заявил, что пора уже создать альтернативу шоу Первого канала, тематикой которого станет развод. Комик предложил назвать новую передачу «Давай разведемся!».