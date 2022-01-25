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Власти ФРГ намерены привлекать по 400 тысяч мигрантов ежегодно
Экономика
Власти ФРГ намерены привлекать по 400 тысяч мигрантов ежегодно
pixabay.com  /  PD

Берлин, 25 января. С помощью приезжих иностранных квалифицированных работников немецкие власти надеются компенсировать дефицит сотрудников в основных отраслях экономики.

По оценкам Немецкого экономического института, в 2022 году число трудоспособных граждан в стране сократится более чем на 300 тысяч человек, так как на пенсию выходит все больше пожилых работников, а притока молодежи недостаточно. Как считает парламентский лидер Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Дюрр, нехватка квалифицированных рабочих в стране стала настолько серьезной, что резко замедляет развитие экономики, поэтому необходимо «как можно быстрее достичь отметки в 400 тысяч квалифицированных рабочих из-за рубежа», сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Перспективы усугубления демографического кризиса, по прогнозам экспертов, угрожающие. Согласно прогнозам, в 2029 году на рынке труда будет не хватать уже свыше 650 тысяч человек, а к 2030 году ожидается дефицит кадров в пределах уже 5 миллионов специалистов. 

Ранее ФАН сообщал о результатах исследования компании FinExpertiza относительно доли молодых работников на рынке труда России. Утверждается, что с учетом данных Росстата, за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года их число уменьшилось на почти на полмиллиона человек.

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демография занятость дефицит кадров
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