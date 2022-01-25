Победитель детского «Голоcа» Плужников после операции передвигается в аппарате Илизарова

Москва, 25 января. Победитель третьего сезона музыкального шоу «Голоc. Дети» Данил Плужников перенес тяжелую операцию на ноги. Ему предстоит пройти курс реабилитации.

За пять месяцев у молодого человека было три операции в курганском Центре Илизарова, куда певец ездит с матерью. Артист ходит с аппаратом Илизарова на ноге. Это нужно для исправления нижних конечностей, указала мать 19-летнего артиста.

«Все очень сложно, непрогнозируемо и долго. Нужно только надеяться на положительный результат. И наблюдать», — рассказала мать Плужникова в разговоре с kp.ru.

Впереди артиста ждут работа с реабилитологом и специальные упражнения, чтобы не было ограниченной подвижности. Предстоит долгий путь восстановления. Ради этого Данила Плужников взял академический отпуск в училище Гнесиных. Он учился на последнем курсе и собирался готовиться к выпускным экзаменам. Однако парень решил, что здоровье превыше всего.

На днях актриса Наталья Бардо сообщила о перенесенной операции. Хирургическое вмешательство было два месяца назад, но она до сих пор восстанавливается.