«Сочи» объявил о трансфере форварда московского «Спартака» Мелкадзе

Сочи, 25 января. Нападающий Георгий Мелкадзе заключил контракт с футбольным клубом «Сочи».

Пресс-служба «Сочи» сообщила на официальном сайте о переходе 24-летнего форварда Георгия Мелкадзе, выступавшего за московский «Спартак». Форвард подписал контракт, срок действия которого рассчитан до лета 2024 года. Мелкадзе будет выступать за «Сочи» под девятым номером.

В нынешнем сезоне нападающий провел четыре матча РПЛ и не отметился результативными действиями. На счету Мелкадзе 16 игр в составе молодежной сборной России, в которых форвард забил восемь мячей.

Ранее защитник словенского клуба «Браво» Ванья Дркушич заключил контракт с «Сочи». Новичок российского клуба будет играть под третьим номером.