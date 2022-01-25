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«Сочи» объявил о трансфере форварда московского «Спартака» Мелкадзе

Спорт
«Сочи» объявил о трансфере форварда московского «Спартака» Мелкадзе
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Сочи, 25 января. Нападающий Георгий Мелкадзе заключил контракт с футбольным клубом «Сочи».

Пресс-служба «Сочи» сообщила на официальном сайте о переходе 24-летнего форварда Георгия Мелкадзе, выступавшего за московский «Спартак». Форвард подписал контракт, срок действия которого рассчитан до лета 2024 года. Мелкадзе будет выступать за «Сочи» под девятым номером.

В нынешнем сезоне нападающий провел четыре матча РПЛ и не отметился результативными действиями. На счету Мелкадзе 16 игр в составе молодежной сборной России, в которых форвард забил восемь мячей.

Ранее защитник словенского клуба «Браво» Ванья Дркушич заключил контракт с «Сочи». Новичок российского клуба будет играть под третьим номером.

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