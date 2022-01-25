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Премьер Великобритании Джонсон объявил о намерении пообщаться с Путиным

  /   Обновлено: 25 января 2022 16:44
Политика
Премьер Великобритании Джонсон объявил о намерении пообщаться с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 25 января. Британский премьер-министр Борис Джонсон желает переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам зарубежный политик.

Джонсон также проводил переговоры с российским лидером в декабре. Тогда они связались по телефону.

Британский министр рассказал о желании вновь пообщаться с президентом России. Он подчеркнул, что Лондон готов обратить внимание на любые беспокойства Москвы с помощью дипломатии.

Ранее стало известно о возможных переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс. Отмечалось, что встреча может состояться в феврале. О проработке предполагаемой беседы также сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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путин великобритания джонсон
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