Премьер Великобритании Джонсон объявил о намерении пообщаться с Путиным

Лондон, 25 января. Британский премьер-министр Борис Джонсон желает переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам зарубежный политик.

Джонсон также проводил переговоры с российским лидером в декабре. Тогда они связались по телефону.

Британский министр рассказал о желании вновь пообщаться с президентом России. Он подчеркнул, что Лондон готов обратить внимание на любые беспокойства Москвы с помощью дипломатии.

Ранее стало известно о возможных переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс. Отмечалось, что встреча может состояться в феврале. О проработке предполагаемой беседы также сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.