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Внуки — это же не собака: мать Бузовой пока не планирует становиться бабушкой

Общество
Внуки — это же не собака: мать Бузовой пока не планирует становиться бабушкой
instagram.com  /  @buzova86

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой не собирается торопить дочь с рождением детей. По ее словам, это неэтично. Свою позицию Ирина Бузова объяснила в интервью ФАН.

«Внуки — это же не собака, которую заводят для бабушек и дедушек, чтобы они не чувствовали себя одинокими и кому-то могли отдавать свою нерастраченную любовь. Я ни разу детям не говорила, чтобы они рожали мне внуков. Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы. Я считаю, что девочки самостоятельно должны решать со своими мужчинами, когда рожать и рожать ли в принципе. Мы вообще эту тему не обсуждаем, потому что это настолько интимная вещь двух любящих людей, что каждый решает для себя сам», — заявила Ирина Бузова.

«Внуки – это же не собака»: мать Бузовой пока не планирует становиться бабушкой
instagram.com / @buzova86

В марте прошлого года Ольга Бузова в честь дня рождения мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей внуком или внучкой. Однако собеседница ФАН в настоящий момент себя в роли бабушки не видит.

«Что касается меня в роли бабушки, то это сложный вопрос. Мне некогда сделать даже половины того, что есть в планах, поэтому как я могу диктовать детям заводить детей, если я конкретно сейчас не готова тратить свое время на что-либо еще. У меня интересная работа, замечательные друзья, интересное хобби, любимые путешествия. То есть мне есть чем заняться. Возможно, в лет в 80 мне захочется поводить в садик малыша. На данном этапе у меня таких желаний нет», — поделилась мать ведущей.

«Внуки – это же не собака»: мать Бузовой пока не планирует становиться бабушкой
instagram.com / @buzova86

Накануне Ирина Бузова рассказала о негативном влиянии популярности на ее дочь. По словам женщины, из-за нее серьезно страдает здоровье теледивы.

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