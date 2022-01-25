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Малийский министр: сотрудничество с Россией помогло нам восстановить боевой дух

Весь мир
Малийский министр: сотрудничество с Россией помогло нам восстановить боевой дух
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 25 января. Министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Маига поблагодарил Россию за поддержку республики в борьбе с террористическими группировками.

«На самом деле, именно военное сотрудничество с Россией позволило нам поднять голову и восстановить боевой дух наших войск. Россия, Китай, Гвинея, Мавритания, Алжир и Марокко — наши друзья. Как и любая страна, не находящаяся под властью Парижа», — заявил политик на международной онлайн-конференции «Мали на перекрестке санкций и многополярности».

По мнению Маига, поддержка Москвы особенно важна для Бамако на фоне коллективного давления со стороны Франции и подконтрольных ей международных организаций. Также политик раскритиковал попытки Елисейского дворца вмешаться во внутренние дела суверенного государства.

Малийский министр: сотрудничество с Россией помогло нам восстановить боевой дух
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Министр уверен, что контингент французской операции «Бархан» и миротворцы ООН намеренно ограничивали возможности правительственных войск, чтобы держать Мали в состоянии хаоса. По его словам, именно деятельность Пятой республики ухудшила ситуацию в стране и вызвала бесконтрольный рост числа террористических ячеек.

Также Маига отметил, что «никто в правительстве не говорит о сотрудничестве с «ЧВК Вагнера». Спекуляциями на эту тему занимаются ангажированные издания, западные элиты и французские медиа.

Аналитики африканских изданий считают, что укрепление боевого потенциала национальной армии (FAMa) напрямую связано со сближением Москвы и Бамако. Смена вектора взаимодействия с западного на европейский помогла властям Мали увеличить обороноспособность вооруженных сил. Поддержка Кремля дала правительственным войскам возможность перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с радикальными бандформированиями.

Малийский министр: сотрудничество с Россией помогло нам восстановить боевой дух
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Также на ситуацию повлияло распространение в соцсетях сообщений о прибытии в страну российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Боевики в спешке покинули населенный пункт Банкасс, в котором, согласно информации из местных источников, разместились отечественные инструкторы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия окажет Мали комплексную поддержку в борьбе с боевиками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

В конце ноября Кремль выполнил обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало ВВС Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

 

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