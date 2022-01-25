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Bild сообщила детали нового антироссийского пакета санкций США

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Политика
Bild сообщила детали нового антироссийского пакета санкций США
pixabay.com

Берлин, 25 января. Соединенные Штаты собираются ввести масштабные санкции против Москвы в случае дальнейшей эскалации напряженности, сообщила немецкая газета Bild.

По данным журналистов, речь идет об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта со стороны Вашингтона. К тому же Белый дом намерен сократить количество дипломатических контактов с Москвой в случае усугубления кризисной ситуации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал западных партнеров оценить, какой урон могут нанести антироссийские ограничения. По словам главы федерального Правительства ФРГ, вряд ли можно разработать такие меры, которые не будут иметь последствий для инициаторов такого шага.

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