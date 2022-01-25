Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 18:07
18:06
Политика
«Цифра не космическая»: Кадыров пояснил свои слова о миллиардном содержании Чечни
18:03
Спорт
КХЛ определила два основных варианта окончания регулярного чемпионата
18:03
Весь мир
Группа риска: США раскритиковали за поставки оружия странам Ближнего Востока
18:02
Общество
Исходящий от тела запах ацетона может говорить о развитии сахарного диабета
18:01
Армия
Самолет ВВС Британии выполнил разведывательный полет в небе над Черным морем
18:00
Видео
Музей Победы открыл выставку ко Дню российского студенчества
17:59
Политика
Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум
17:58
Происшествия
ПФР выплатил пенсию инвалиду из Прикамья, ошибочно занесенного в умершие
17:58
Происшествия
Попавшая под электричку Петербург — Калище женщина сбежала с места аварии
17:57
Происшествия
СК просит суд арестовать адвоката Улюкаева по делу о крупном мошенничестве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Иванов о ситуации в Буркина-Фасо: российские специалисты готовы обучить национальную армию

Весь мир
Иванов о ситуации в Буркина-Фасо: российские специалисты готовы обучить национальную армию
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 25 января. Российские инструкторы готовы при необходимости эффективно обучить армию Буркина-Фасо, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Сегодня три раза ко мне обращались журналисты, чтобы узнать мое мнение по ситуации в Буркина-Фасо и о потенциале сотрудничества этой страны с Россией. Чтобы еще несколько раз не повторять, напишу свою позицию в официальном сообществе.

Я знаю, что Буркина-Фасо и СССР имели тесные связи. Особенно близкими отношения были, когда страной руководил офицер и революционер Тома Санкара, которого часто называют «африканским Че Гевара». Пожилые жители этой страны продолжают с ностальгией вспоминать время нашей дружбы и сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере».

Иванов о ситуации в Буркина-Фасо: российские специалисты готовы обучить национальную армию
Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Иванов отметил схожесть между сценариями Бамако и Уагадугу. В обеих странах действовал французский военный контингент, который не смог выполнить поставленную задачу по борьбе с террористическими группировками:

«Прошло много времени, ситуация в Буркина-Фасо бывала разной. Знаю, что последнее время был кризис безопасности и армия понесла большие потери от рук боевиков, которые контролируют обширные территории и терроризируют местное население. Французская армия, которая почти десятилетие проводит операцию по борьбе с терроризмом в этом регионе, к сожалению, не добилась никаких успехов.

Общественный гнев вспыхнул в ноябре, когда сторонники «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) убили около 50 военных. И таких провалов было много. Одновременно с этим общество шокировали сообщения о том, что войска, ведущие бои с террористами, две недели не получали продовольственных пайков. Офицеры армии требовали необходимых ресурсов для борьбы с боевиками, но руководство в ответ, в лучшем случае, отмахивалось, а в худшем — проводило политические репрессии, чтобы закрыть рты».

Иванов о ситуации в Буркина-Фасо: российские специалисты готовы обучить национальную армию
Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Руководитель российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», подчеркнул, что недовольство людей вызвано неудачными решениями, принятыми властями Буркина-Фасо. Также Иванов считает, что при желании нового правительства Уагадугу СОМБ может обменяться с национальной армией опытом по борьбе с международным терроризмом.

«На улицы стали выходить люди и начали требовать отставки руководителей страны и улучшения материального обеспечения солдат и их семей. В результате армия объявила по телевидению о свержении президента, роспуске правительства и парламента и закрытии границ, чтобы взять ситуацию в стране под контроль. Их цель — победить терроризм и защитить свой народ. Это благое дело и общество согласно с военными. В столице проходят митинги поддержки — народ выступает за новое поколение «африканских Че Гевар» также, как и в Мали.

Считаю, что, если инструкторов из России пригласят для обучения армии Буркина-Фасо, они смогут сделать это эффективно. Это не будет простой задачей, но я уверен, что наши коллеги справятся. СОМБ готов поделиться наработанным в ЦАР опытом по быстрой и качественной организации работы, чтобы построить боеспособную армию и в краткие сроки взять ситуацию с безопасностью под контроль».

Ранее представители Содружества офицеров за международную безопасность заявили, что отказ ряда африканских государств от сотрудничества с НАТО обусловлен непоследовательной политикой коллективного Запада.
 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Иванов о ситуации в Буркина-Фасо: российские специалисты готовы обучить национальную армию
россия африка буркина-фасо сомб
Комментировать