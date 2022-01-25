Иванов о ситуации в Буркина-Фасо: российские специалисты готовы обучить национальную армию

Москва, 25 января. Российские инструкторы готовы при необходимости эффективно обучить армию Буркина-Фасо, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Сегодня три раза ко мне обращались журналисты, чтобы узнать мое мнение по ситуации в Буркина-Фасо и о потенциале сотрудничества этой страны с Россией. Чтобы еще несколько раз не повторять, напишу свою позицию в официальном сообществе.



Я знаю, что Буркина-Фасо и СССР имели тесные связи. Особенно близкими отношения были, когда страной руководил офицер и революционер Тома Санкара, которого часто называют «африканским Че Гевара». Пожилые жители этой страны продолжают с ностальгией вспоминать время нашей дружбы и сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере».

Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Иванов отметил схожесть между сценариями Бамако и Уагадугу. В обеих странах действовал французский военный контингент, который не смог выполнить поставленную задачу по борьбе с террористическими группировками:

«Прошло много времени, ситуация в Буркина-Фасо бывала разной. Знаю, что последнее время был кризис безопасности и армия понесла большие потери от рук боевиков, которые контролируют обширные территории и терроризируют местное население. Французская армия, которая почти десятилетие проводит операцию по борьбе с терроризмом в этом регионе, к сожалению, не добилась никаких успехов.



Общественный гнев вспыхнул в ноябре, когда сторонники «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) убили около 50 военных. И таких провалов было много. Одновременно с этим общество шокировали сообщения о том, что войска, ведущие бои с террористами, две недели не получали продовольственных пайков. Офицеры армии требовали необходимых ресурсов для борьбы с боевиками, но руководство в ответ, в лучшем случае, отмахивалось, а в худшем — проводило политические репрессии, чтобы закрыть рты».

Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Руководитель российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», подчеркнул, что недовольство людей вызвано неудачными решениями, принятыми властями Буркина-Фасо. Также Иванов считает, что при желании нового правительства Уагадугу СОМБ может обменяться с национальной армией опытом по борьбе с международным терроризмом.

«На улицы стали выходить люди и начали требовать отставки руководителей страны и улучшения материального обеспечения солдат и их семей. В результате армия объявила по телевидению о свержении президента, роспуске правительства и парламента и закрытии границ, чтобы взять ситуацию в стране под контроль. Их цель — победить терроризм и защитить свой народ. Это благое дело и общество согласно с военными. В столице проходят митинги поддержки — народ выступает за новое поколение «африканских Че Гевар» также, как и в Мали.



Считаю, что, если инструкторов из России пригласят для обучения армии Буркина-Фасо, они смогут сделать это эффективно. Это не будет простой задачей, но я уверен, что наши коллеги справятся. СОМБ готов поделиться наработанным в ЦАР опытом по быстрой и качественной организации работы, чтобы построить боеспособную армию и в краткие сроки взять ситуацию с безопасностью под контроль».

Ранее представители Содружества офицеров за международную безопасность заявили, что отказ ряда африканских государств от сотрудничества с НАТО обусловлен непоследовательной политикой коллективного Запада.



1 Организация запрещена на территории РФ.