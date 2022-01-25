Алтайский спасатель помог пенсионеру, у которого случился инсульт

Барнаул, 25 января. Спасатель из Славгорода помог мужчине, у которого произошел инсульт за рулем автомашины. Родственники пострадавшего уверены, что сотрудник МЧС спас ему жизнь.

Старший дознаватель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Полубояринов ехал на работу на личном автомобиле, передает «Алтайская правда». Он обратил внимание, что машина впереди «виляет». Алексей решил выяснить, что происходит, подошел к автомобилю, который припарковался у торгового центра, и увидел за рулем человека в полуобморочном состоянии: он не мог говорить и ни на что не реагировал. Алексей тут же вызвал скорую помощь и выполнял ее рекомендации до приезда бригады. Позже врачи сказали, что у мужчины произошло острое нарушение мозгового кровообращения, он мог бы умереть, если бы не получил своевременную помощь.

Родственники рассказали, что 70-летний Виктор Федорович приехал из села Табуны за покупками, был совсем один, и если бы не сотрудник МЧС, вряд ли кто-то обратил бы внимание на его припаркованную автомашину.

Ранее ФАН рассказывал о женщине, которая более восьми часов не могла выбраться из погреба собственного дома в Коврове. На помощь ей пришли спасатели Владимирской области.