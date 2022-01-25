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Президент Хорватии Миланович: Загреб отзовет военных из НАТО в случае конфликта на Украине

Армия
Президент Хорватии Миланович: Загреб отзовет военных из НАТО в случае конфликта на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Загреб, 25 января. Хорватия в случае конфликта на Украине отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе, заявил хорватский лидер Зоран Миланович.

По его словам, Загреб не только не будет отправлять своих военнослужащих в зону конфликта, если он вспыхнет, но и вернет на родину «всех до последнего хорватского военного». Миланович заявил, что Североатлантический альянс в последнее время демонстрирует опасное поведение в вопросах международной безопасности.

«Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую», — сообщил он.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Там также говорили, что слухи о якобы готовящемся российском «вторжении» являются вбросами.

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украина нато хорватия
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