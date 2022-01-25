Сын Петросяна и Брухуновой подарил матери роскошный подарок на Татьянин день

Москва, 25 января. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова получила подарок от первенца Вагана в честь Татьяниного дня. Она поспешила показать подписчикам презент от наследника.

Брухунова — большая любительница шопинга. На своей странице она регулярно делится фотографиями в новых образах и рассказывает о покупках. Не исключено, что наследник пошел в мать. В честь Татьяниного дня ребенок, которому весной исполнится два года, подарил Брухуновой голубую коробочку Tiffany, в которой лежит ювелирное изделие. Что именно презентовал матери маленький Ваган, неизвестно.

«Татьянин день!» — коротко подписала фотографию с малышом Брухунова.

Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Блогер регулярно делится с поклонниками в Instagram новыми фотографиями, в том числе семейными. Женщина старается как можно больше времени проводить с малышом. При этом она не забывает о работе. Звезда рассказывала, что отправлялась в командировку и оставила наследника с родственниками. Многие комментаторы были встревожены таким решение знаменитости, но она заверила, что с Ваганом все было в порядке.

Брухунова и Петросян поженились в декабре 2019 года. Через несколько месяцев у пары появился наследник. Мальчика назвали в честь отца юмориста.