Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 18:06
18:03
Спорт
КХЛ определила два основных варианта окончания регулярного чемпионата
18:03
Весь мир
Группа риска: США раскритиковали за поставки оружия странам Ближнего Востока
18:02
Общество
Исходящий от тела запах ацетона может говорить о развитии сахарного диабета
18:01
Армия
Самолет ВВС Британии выполнил разведывательный полет в небе над Черным морем
18:00
Видео
Музей Победы открыл выставку ко Дню российского студенчества
17:59
Политика
Погребинский объяснил, почему США придется просить Россию не обнародовать ответ на ультиматум
17:58
Происшествия
ПФР выплатил пенсию инвалиду из Прикамья, ошибочно занесенного в умершие
17:58
Происшествия
Попавшая под электричку Петербург — Калище женщина сбежала с места аварии
17:57
Происшествия
СК просит суд арестовать адвоката Улюкаева по делу о крупном мошенничестве
17:56
Экономика
Вашингтон пригрозил России жесткими финансовыми санкциями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сын Петросяна и Брухуновой подарил матери роскошный подарок на Татьянин день

Шоу-бизнес
Сын Петросяна и Брухуновой подарил матери роскошный подарок на Татьянин день
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 25 января. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова получила подарок от первенца Вагана в честь Татьяниного дня. Она поспешила показать подписчикам презент от наследника.

Брухунова — большая любительница шопинга. На своей странице она регулярно делится фотографиями в новых образах и рассказывает о покупках. Не исключено, что наследник пошел в мать. В честь Татьяниного дня ребенок, которому весной исполнится два года, подарил Брухуновой голубую коробочку Tiffany, в которой лежит ювелирное изделие. Что именно презентовал матери маленький Ваган, неизвестно.

«Татьянин день!» — коротко подписала фотографию с малышом Брухунова.

Сын Петросяна и Брухуновой подарил матери роскошный подарок на Татьянин день
Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Блогер регулярно делится с поклонниками в Instagram новыми фотографиями, в том числе семейными. Женщина старается как можно больше времени проводить с малышом. При этом она не забывает о работе. Звезда рассказывала, что отправлялась в командировку и оставила наследника с родственниками. Многие комментаторы были встревожены таким решение знаменитости, но она заверила, что с Ваганом все было в порядке.

Брухунова и Петросян поженились в декабре 2019 года. Через несколько месяцев у пары появился наследник. Мальчика назвали в честь отца юмориста.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Сын Петросяна и Брухуновой подарил матери роскошный подарок на Татьянин день
подарок татьянин день брухунова
Комментировать