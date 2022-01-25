Пушков: США начнут «жесткий торг» после предоставления ответа для России по безопасности

Москва, 25 января. Соединенные Штаты попробуют перейти к жесткому торгу по вопросу расширения НАТО после предоставления России ответа по гарантиям безопасности, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор напомнил, что американский Госдеп уже подтвердил неготовность Запада идти навстречу Москве по вопросам безопасности. В частности, иностранные представители не станут отказываться от политики «открытых дверей» в НАТО. Поэтому основное содержание письменного ответа США уже известно.

«А далее, как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Журналисты Bloomberg ранее обнародовали подробности ответа США на предложения России по безопасности. Согласно полученной информации, США в ответ на российские инициативы обозначат области, в которых Запад может отреагировать на обеспокоенности Москвы.

Издания Bild также сообщило, что США предложили ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине, передает НСН.