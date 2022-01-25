Отец Юлии Началовой назвал бредом идею переименовать проспект в Москве в честь певицы

Москва, 25 января. Музыкант Виктор Началов скептически отнесся к идее увековечить память его дочери Юлии Началовой, переименовав в ее честь улицу в Москве. Так, Ленинский проспект может получить новое название.

Вопрос переименования Ленинского проспекта был поднят в Мосгордуме. Среди вариантов рассматривалась идея назвать улицу в честь Юлии Началовой, однако инициатива не нашла поддержки со стороны Виктора Началова, отца покойной исполнительницы, передает «Вечерняя Москва».

«А почему не Красную площадь? Этот бред кто-то специально придумал и я не знаю, откуда взялись эти люди», — подчеркнул отец артистки.

Среди вариантов также предлагались названия «Проспект Высоцкого», «Большая Калужская улица», «Проспект Гагарина» и другие идеи. Кроме того, фанаты Началовой настаивают, что исполнительница заслуживает получить звание «Народная артистка России».

Инициатива переименования улицы не нашла поддержку как у отца артистки, так и среди членов коммунистической партии. Кроме того, артистку посчитали недостаточно популярной.