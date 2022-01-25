Секретарь СНБО Данилов: вспышка COVID-19 ознаменовала начало биологической войны

Киев, 25 января. Вспышка коронавируса в мире ознаменовала начало биологической войны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В интервью британскому телеканалу BBC он сделал громкое заявление о природе пандемии COVID-19. По его словам, коронавирус был создан искусственно и распространился из китайского города Ухань. По его словам, сегодня все называют вспышку заболевания пандемией, однако в действительности у нее есть куда более громкое название — биологическая война.

«Вполне было понятно, что эта вещь не является естественной, это искусственная вещь, созданная человеком. Если бы это было животное, то давно бы уже доказали, что это животное, вот оно, с этого животного началось все», — заявил Данилов.

На Украине считают, что в современном мире скрыть правду о том или ином событии практически невозможно. Данилов убежден, что рано или поздно всем станут известны истинные цели людей, приложивших руку к созданию вируса.

«Я с самого начала считал и считаю, что это биологическая война», — заявил секретарь СНБО.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что пандемия коронавируса может завершиться уже в 2022 году. При этом специалисты говорят, что есть разные сценарии развития событий, передает «Царьград».