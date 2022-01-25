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В Оренбуржье детям запрещено посещать кинотеатры без родителей
Общество
В Оренбуржье детям запрещено посещать кинотеатры без родителей
Невские Новости  /  Сергей Борода

Оренбург, 25 января. Власти Оренбургской области не только продлили действие антикоронавирусных ограничений, но и ужесточили их.

По новым правилам, прибывающим в регион гражданам, за исключением командированных, при отсутствии отрицательного ПЦР-теста необходимо протестироваться и уйти на самоизоляцию. Запрещается посещение ТРЦ и кинотеатров подросткам в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей или их законных представителей, сообщает Orenday.

При этом до 1 февраля остаются в силе все прежние запреты на участие в любых массовых мероприятиях лиц, не имеющих QR-кодов. Действие социальных карт, дающих право на льготный проезд в общественном транспорте гражданам старше 65 лет, приостановлено.

Ранее ФАН сообщал о решении правительства России отложить рассмотрение законопроекта о введении в стране режима QR-кодах во втором чтении. Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила это необходимостью учесть влияние на ситуацию стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса.

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запрет ограничения коронавирус
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