Война Трампа и Макконнелла может подорвать шансы республиканцев на выборах в Конгресс США

Для Республиканской партии США 2021 год выдался таким же непростым, как и для правящей Демократической. После событий 6 января 2021 года, разыгравшихся на Капитолийском холме, республиканцы заработали своеобразное клеймо «бунтовщиков, рвущихся к власти».

Заявления, сделанные демократами спустя год после штурма Капитолия, лишний раз подтвердили, что в будущем их оппоненты столкнутся с куда более суровым давлением — как политическим, так и юридическим.

В этих условиях республиканцы пытаются подготовиться к промежуточным выборам в Конгресс. И здесь они столкнулись с другой важной проблемой, которая через несколько месяцев может стоить им драгоценных голосов — серьезным внутрипартийным расколом. В центре страстей, разумеется, оказался Дональд Трамп, человек, не оставшийся в стороне ни от одного политического скандала в США за последние пять лет.

Хотя СМИ регулярно расспрашивают бывшего американского лидера, намерен ли он баллотироваться на пост президента США в 2024 году, конкретного ответа от Дональда Трампа журналисты так и не дождались.

Однако тем, кто внимательно следит за политической жизнью Соединенных Штатов, прямого ответа и не нужно: за Трампа гораздо выразительнее говорят его действия и те шаги, которые он предпринимает, чтобы не только принять участие, но и победить в президентской гонке 2024 года.

Первоочередной задачей для Трампа сейчас является установление прочного контроля над обеими палатами Конгресса: с поддержкой в Палате представителей и Сенате политику будет гораздо проще одержать победу на предстоящих выборах. Именно Конгрессом он в настоящее время активно занимается.

Одобрение политического курса и взглядов бывшего президента в обеих палатах находится на довольно высоком уровне — причем с января 2021 года ситуация практически не поменялась. Это обусловлено тремя факторами. Во-первых, в преддверии промежуточных выборов Трамп обещает финансовую поддержку своим сторонникам. В условиях, когда в США часто побеждают политики, располагающие большим финансированием, чем конкуренты, от подобного предложения отказываться просто неразумно.

Во-вторых, Трамп оказывает существенное влияние на риторику крупнейших прореспубликанских СМИ, от позиции которых зависит поддержка потенциальных избирателей.

А в-третьих, Дональд не лишен фанатичных сторонников, поддерживающих его из чисто идеологических соображений.

Тем не менее, несмотря на столько неплохое, на первый взгляд, положение вещей, бывшему президенту не нравится одна важная деталь, а точнее, человек — Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате.

Трамп затаил обиду на Макконнелла еще с февраля 2021 года, когда сенатор отказался поддержать риторику бывшего американского лидера об «украденных демократами выборах». Митч тогда заявил, что «теории заговора», озвученные 45-м президентом США, подтолкнули протестующих к штурму Капитолия. При этом конгрессмен отказался голосовать за объявление Трампу импичмента.

В 2021 году Трамп регулярно обрушивался с критикой на действия лидера сенатского меньшинства, а в декабре он и вовсе посеял смуту в партии. Трамп заявил, что Макконнелл принимал непосредственное участие в «спасении демократов», когда согласился голосовать за поднятие потолка государственного долга.

Кроме того, раскритиковав сенатора за поддержку «плана Байдена», Трамп посоветовал Макконнеллу «опомниться» и «перестать позволять демократам использовать себя»:

Все это было обильно приправлено нападками со стороны весьма популярных политических обозревателей с телеканала Fox News — Такера Карлсона и Шона Хэннити. Карлсон объявил Макконнелла «инструментом в руках левых» и пообещал регулярно освещать его деятельность в своем шоу.

Требуемого эффекта подобный прессинг не дал: Митч не сломался и на сотрудничество не пошел. Оказалось, позиции Макконнелла в Сенате тверже, чем рассчитывал Трамп.

На сегодняшний день только два видных кандидата в Сенат от Республиканской партии открыто и жестко критикуют Макконнелла на его посту: Келли Чибака, кандидат от Аляски, которая бросила вызов действующему сенатору Лизе Мурковски, и Эрик Грейтенс, бывший губернатор штата Миссури, баллотирующийся на место, которое освободит уходящий в отставку сенатор Рой Блант.

Среди действующих сенаторов открытую поддержку Трампу выражают Рон Джонсон и Тед Круз. Остальные республиканцы стараются сохранять нейтралитет и не иметь тесных контактов с Трампом для того, чтобы не испортить свою политическую карьеру скандальной репутацией.

Трамп, однако, придумал систему распознавания «свой-чужой», заявив, что будет лично спрашивать каждого однопартийца об отношении к Митчу Макконнеллу. Пока на удочку мало кто попался — никто не хочет потерять драгоценные политические очки в преддверии промежуточных выборов.

Стоит отметить, что уловки Трампу вряд ли нужны: в декабре старший помощник Макконнелла заявил, что на праздничном предрождественском обеде добрая половина сенатских республиканцев похвалила работу своего лидера.

