Война Трампа и Макконнелла может подорвать шансы республиканцев на выборах в Конгресс США

Для Республиканской партии США 2021 год выдался таким же непростым, как и для правящей Демократической. После событий 6 января 2021 года, разыгравшихся на Капитолийском холме, республиканцы заработали своеобразное клеймо «бунтовщиков, рвущихся к власти».

Заявления, сделанные демократами спустя год после штурма Капитолия, лишний раз подтвердили, что в будущем их оппоненты столкнутся с куда более суровым давлением — как политическим, так и юридическим.

В этих условиях республиканцы пытаются подготовиться к промежуточным выборам в Конгресс. И здесь они столкнулись с другой важной проблемой, которая через несколько месяцев может стоить им драгоценных голосов — серьезным внутрипартийным расколом. В центре страстей, разумеется, оказался Дональд Трамп, человек, не оставшийся в стороне ни от одного политического скандала в США за последние пять лет.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась разобраться в тонкостях противоречий, раздирающих Республиканскую партию США.

Чего хочет Трамп?

Хотя СМИ регулярно расспрашивают бывшего американского лидера, намерен ли он баллотироваться на пост президента США в 2024 году, конкретного ответа от Дональда Трампа журналисты так и не дождались.

Однако тем, кто внимательно следит за политической жизнью Соединенных Штатов, прямого ответа и не нужно: за Трампа гораздо выразительнее говорят его действия и те шаги, которые он предпринимает, чтобы не только принять участие, но и победить в президентской гонке 2024 года.

Первоочередной задачей для Трампа сейчас является установление прочного контроля над обеими палатами Конгресса: с поддержкой в Палате представителей и Сенате политику будет гораздо проще одержать победу на предстоящих выборах. Именно Конгрессом он в настоящее время активно занимается.

Одобрение политического курса и взглядов бывшего президента в обеих палатах находится на довольно высоком уровне — причем с января 2021 года ситуация практически не поменялась. Это обусловлено тремя факторами. Во-первых, в преддверии промежуточных выборов Трамп обещает финансовую поддержку своим сторонникам. В условиях, когда в США часто побеждают политики, располагающие большим финансированием, чем конкуренты, от подобного предложения отказываться просто неразумно.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

Во-вторых, Трамп оказывает существенное влияние на риторику крупнейших прореспубликанских СМИ, от позиции которых зависит поддержка потенциальных избирателей.

А в-третьих, Дональд не лишен фанатичных сторонников, поддерживающих его из чисто идеологических соображений.

Проблемный союзник

Тем не менее, несмотря на столько неплохое, на первый взгляд, положение вещей, бывшему президенту не нравится одна важная деталь, а точнее, человек — Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате.

www.facebook.com / Официальная страница Митча Макконнелла

Трамп затаил обиду на Макконнелла еще с февраля 2021 года, когда сенатор отказался поддержать риторику бывшего американского лидера об «украденных демократами выборах». Митч тогда заявил, что «теории заговора», озвученные 45-м президентом США, подтолкнули протестующих к штурму Капитолия. При этом конгрессмен отказался голосовать за объявление Трампу импичмента.

В 2021 году Трамп регулярно обрушивался с критикой на действия лидера сенатского меньшинства, а в декабре он и вовсе посеял смуту в партии. Трамп заявил, что Макконнелл принимал непосредственное участие в «спасении демократов», когда согласился голосовать за поднятие потолка государственного долга.

pixabay.com /

Кроме того, раскритиковав сенатора за поддержку «плана Байдена», Трамп посоветовал Макконнеллу «опомниться» и «перестать позволять демократам использовать себя»:

«Так грустно видеть, как некоторые сенаторы-RINO («республиканцы только на словах») ходят туда-сюда в Белый дом, но ничего не получают за уступки по инфраструктуре или за что-то еще. Когда же они опомнятся и поймут, что радикальные левые играют с ними и используют их. Из этого никогда не выйдет ничего хорошего. Ни в коем случае нельзя было терять Сенат. Спасибо, Митч! Сенату необходимо новое руководство и срочно!», — заявил Трамп.

Trump criticizes GOP senators, McConnell on bipartisan infrastructure deal https://t.co/wmpBKKOMAt pic.twitter.com/FH3wRoECxV — The Hill (@thehill) June 29, 2021

Все это было обильно приправлено нападками со стороны весьма популярных политических обозревателей с телеканала Fox News — Такера Карлсона и Шона Хэннити. Карлсон объявил Макконнелла «инструментом в руках левых» и пообещал регулярно освещать его деятельность в своем шоу.

Требуемого эффекта подобный прессинг не дал: Митч не сломался и на сотрудничество не пошел. Оказалось, позиции Макконнелла в Сенате тверже, чем рассчитывал Трамп.

Расстановка сил

На сегодняшний день только два видных кандидата в Сенат от Республиканской партии открыто и жестко критикуют Макконнелла на его посту: Келли Чибака, кандидат от Аляски, которая бросила вызов действующему сенатору Лизе Мурковски, и Эрик Грейтенс, бывший губернатор штата Миссури, баллотирующийся на место, которое освободит уходящий в отставку сенатор Рой Блант.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Среди действующих сенаторов открытую поддержку Трампу выражают Рон Джонсон и Тед Круз. Остальные республиканцы стараются сохранять нейтралитет и не иметь тесных контактов с Трампом для того, чтобы не испортить свою политическую карьеру скандальной репутацией.

Трамп, однако, придумал систему распознавания «свой-чужой», заявив, что будет лично спрашивать каждого однопартийца об отношении к Митчу Макконнеллу. Пока на удочку мало кто попался — никто не хочет потерять драгоценные политические очки в преддверии промежуточных выборов.

Стоит отметить, что уловки Трампу вряд ли нужны: в декабре старший помощник Макконнелла заявил, что на праздничном предрождественском обеде добрая половина сенатских республиканцев похвалила работу своего лидера.

“McConnell's strength in the GOP was on display at a party lunch on Thursday when he was praised by roughly half the caucus for his leadership” https://t.co/qctw9eae8x — Josh Kraushaar (@HotlineJosh) December 17, 2021

Если в Сенате Трамп испытывает проблемы с поддержкой собственных однопартийцев, совершенно по-другому дела обстоят с американскими избирателями и Палатой представителей.

pxhere.com / CC0 Public Domain

Приблизительные результаты об уровне поддержки Митча Макконнелла среди республиканского электората помог сформировать опрос Politico и аналитической компании Morning Consult в декабре 2021 года. Действия Макконнелла на посту лидера сенатского меньшинства одобрил 41% опрошенных; при этом политический курс Дональда Трампа поддержали 83%. Результат информационно-пропагандистских кампаний Трампа налицо.

С поддержкой лидера республиканского меньшинства в Палате представителей дела у бывшего американского президента обстоят проще: Трамп легко смог сломать ранее критиковавшего его Кевина Маккарти. Теперь Маккарти послушно изгоняет из нижней палаты Конгресса тех однопартийцев, кто ранее имел неосторожность проголосовать за импичмент Трампу.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Чем грозит республиканцам партийный раскол?

Судя по всему, Митч Макконнелл не собирается уступать Трампу Сенат: конгрессмен оказался не только сильным лидером, способным противостоять влиянию бывшего президента, но и сумел сплотить вокруг себя внушительное количество единомышленников.

Однако поддержка избирателей остается слабой стороной Макконнелла — сенатор не обладает такой машиной пропаганды, которая в настоящий момент сосредоточена в руках его оппонента.

Но времени ни на войну, ни на примирение и заключение соглашений у республиканцев уже нет — выборы на носу. Для демократов раскол в стане оппозиции может стать отличной возможностью. Если им удастся ей воспользоваться, то несмотря на падение рейтинга Байдена, они смогут показать неплохие результаты на промежуточном голосовании.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.