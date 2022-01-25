Поход шести российских БДК — это не сенсация, а просто элемент боевой подготовки

Пока в России общественность с интересом отслеживает перипетии российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Европе, общественность Запада в свободное от истерик вокруг украинского кризиса время с азартом следит за совсем иным объектом. Точнее — объектами. Еще точнее — шестеркой российских больших десантных кораблей (БДК).

Началась эта история с того, что в начале января три БДК Северного флота — «Петр Моргунов» (проекта 11711), «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец» (оба проекта 775) проследовали из Белого моря в Норвежское. Поскольку по времени это совпало с началом дискуссий вокруг российских предложений по вопросам стратегической стабильности, постольку перемещения тройки российских БДК на Западе восприняли в стилистике Винни-Пуха, прислушивающегося к дуплу с пчелами: «Это «жжж» — неспроста!»

Когда тройка «североморцев» направилась на Балтику, внимание к ним ослабело. Далее случилось сразу три события, усиливавших интригу вокруг российских БДК, с точки зрения западных СМИ, до невиданных высот.

Во-первых, из Балтийска в сторону Датских проливов вышли три БДК Балтфлота — «Минск», «Королев» и «Калининград» (все трое — проекта 775). Судя по положению грузовых марок, вся троица следовала отнюдь не порожняком.

Во-вторых, «погостив» некоторое время в Калининградской области (и, очевидно, приняв в свои десантные твиндеки какой-то груз), «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец» также направились с Балтики в Северное море.

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В-третьих, как раз в тот момент, когда обе группы российских БДК соединились и вместе двинулись в сторону Ла-Манша, в риторике отечественных дипломатов и медиа все чаще стала муссироваться формулировка «военно-технический ответ». Под этим словосочетанием понимался комплекс мер, на которые РФ будет вынуждена пойти в случае отказа США предоставить России гарантии по стратегической стабильности.

В совокупности три вышеперечисленных нюанса породили среди западных наблюдателей невиданный ажиотаж, связанный с конечным пунктом маршрута шести российских БДК. Рассуждения американских и европейских аналитиков выглядели примерно таким образом: «Если БДК отправятся в сторону Кубы и Венесуэлы, значит, корабли везут русские ракеты, и Путин хочет надавить на США призраком нового Карибского кризиса. Если БДК пойдут в Средиземное море, а оттуда — в Черное, стало быть, Путин готовит высадку десанта в Одессе!»

Когда вчера отряд БДК был обнаружен у берегов Португалии, в Сети иностранцы даже стали заключать пари на тему того, куда же следуют российские «десантники». Ставки делаются до сих пор, хотя толстый намек на конечный пункт следования шести российских БДК МО России озвучило еще 20 января. Именно в этот день военное ведомство РФ опубликовало сообщение, что более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военных примут участие в серии учений, которые проведет в январе и феврале ВМФ России.

«Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане», — уточнили в МО РФ.

Исходя из этой информации, можно смело предположить, что все шесть БДК идут в Крым, где примут участие в тех самых анонсированных военным ведомством России учениях. Замечу, что нечто подобное уже имело место весной прошлого года, когда на Черном море для проведения учений собрались БДК сразу трех отечественных флотов — Черноморского, Северного и Балтийского. Так что — никаких сенсаций и интриг. Обычный цикл боевой подготовки. Ни нового Карибского кризиса, ни высадки десанта в Одессе не предвидится. По крайней мере, пока.