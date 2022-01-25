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Скабеева вспомнила кадры с Зеленским из «Слуги народа» на фоне истерии вокруг Украины

  /   Обновлено: 25 января 2022 16:12
Политика
Скабеева вспомнила кадры с Зеленским из «Слуги народа» на фоне истерии вокруг Украины
Кадр из сериала «Слуга народа»

Москва, 25 января. Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла истерию Запада вокруг ситуации на Украине, вспомнив момент из сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий украинский президент Владимир Зеленский.

Журналистка обратила внимание на тот факт, что некоторые страны уже поспешили рекомендовать своим соотечественникам покинуть Украину из-за так называемой угрозы «вторжения» России. К этим государствам относятся Япония, США, Австрия, Германия и Австралия.

«Сами придумали, сами испугались, сами эвакуировались, ай молодцы!» — посмеялась телеведущая над происходящим.

Соответствующую запись Скабеева опубликовала в Telegram-канале. К тексту она приложила фрагмент из «Слуги народа», когда Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский, ходит по пустому Киеву и пытается найти людей, покинувших Украину. На последних кадрах президент прибыл в аэропорт и увидел самолет, который вывозил последних граждан из страны.

Ольга Скабеева ранее заявила о «нездоровой фиксации» евродепутата и бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского после слов об «ударе по яйцам» России. Журналистка также заметила, что заявление политика свидетельствует о вхождении Украины в состав РФ.

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украина зеленский скабеева слуга народа
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