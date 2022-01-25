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Тата Бондарчук и ее мать были беременными в одно время

Шоу-бизнес
Тата Бондарчук и ее мать были беременными в одно время
instagram.com  /  @tatamamik

Москва, 25 января. Бывшая невестка режиссера Федора Бондарчука Тата рассказала о большом прибавлении в семье. Беременна была не только она, но и ее мама.

Бондарчук восхищается своей мамой, которая отважилась вновь почувствовать радость материнства в зрелом возрасте. У женщины трое дочерей, а теперь на свет появился наследник мужского пола. Тата рада, что ее родительница растянула удовольствие на всю жизнь — она рожала с 21 года до 49 лет.

«Мы вместе ходили беременными, это такая прикольная история. У нас дети растут вместе. И у меня брат! Это вообще странно! Он для меня как сынок! И он дядя моих детей! Очень классно!» — рассказала Бондарчук в YouTube-шоу Тони Паперной.

Тата Бондарчук летом прошлого года стала многодетной матерью. У нее родился сын от Филиппа Фролова. Радостным событием она поспешила поделиться с подписчиками в Instagram. Также женщина воспитывает двух наследников от сына Бондарчука.

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