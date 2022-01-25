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Экс-звезда «Дома-2» Агибалова скептично отнеслась к примирению Бородиной и Жужи

Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Агибалова скептично отнеслась к примирению Бородиной и Жужи
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @borodylia / instagram.com /@katyajuja555

Москва, 25 января. Бывшая участница шоу «Дом-2» Маргарита Агибалова высказалась о неожиданном примирении телеведущей Ксении Бородиной и блогера Кати Жужи после длительной ссоры.

Долгое время звезды находились в прохладных отношениях из-за конфликта, но в этом году устроили вечеринку. Поклонники телестройки поспешили узнать мнение Маргариты Агибаловой о неожиданном событии. Экс-участница «Дома-2» выразила скептическое отношение к этой новости в Instagram.

«Я ничего об этом не думаю. Но у меня другие представления о дружбе, поэтому у меня практически нет друзей», — отметила Агибалова.

Экс-звезда «Дома-2» Агибалова скептично отнеслась к примирению Бородиной и Жужи
Prt Scr instagram.com / @margarita_marceux

Конфликт между Катей Жужей и подругой длился около пяти лет. По словам блогера, Бородина не простила ее за то, что та оставила без внимания болезнь ее дочери. Однако звезда «Дома-2» признавалась, что Жужа рассчитывала «перепрыгнуть» через нее.

Примирение подруг произошло после новогодних праздников. Звезды поделились совместными кадрами в своих аккаунтах и показали, как провели вечер.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-звезда «Дома-2» Агибалова скептично отнеслась к примирению Бородиной и Жужи
бородина катя жужа Агибалова
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