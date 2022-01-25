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Проверка боеготовности личного состава началась в войсках ЮВО

Армия
Проверка боеготовности личного состава началась в войсках ЮВО
facebook.com  /  Минобороны РФ

Ростов-на-Дону, 25 января. Проверка боевой готовности личного состава началась в войсках Южного военного округа, заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, в мероприятиях задействованы более шести тысяч военнослужащих. Подразделениям округа предстоит отработать действия в составе тактических групп, а также выполнить боевые стрельбы.

«Ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», — рассказал Астафьев.

Подчеркивается, что задачи в ходе учений выполнят общевойсковые объединения, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Цель проверки — оценка способности командиров организовать межвидовое взаимодействие.

Ранее сообщалось, что вооружение и техника артиллеристов ВВО и морпехов Тихоокеанского флота прибыли в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В Минске отмечали, что учения будут носить исключительно оборонительный характер, передает «Царьград».

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